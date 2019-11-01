Hamilelik Okulu 16. dönem mezunlarını verdi

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin "Ailemi Seviyorum Projesi" kapsamında 'Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller' sloganıyla başlattığı Hamilelik Okulu 16. dönem mezunlarını verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından 3 yıl önce "Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller" sloganıyla başlatılan ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen Hamilelik Okulu'nda 16. dönem sona erdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve kursiyerler katıldı. Hamilelik Okulu'nun 16. dönemini tamamlayan kursiyerlerin sertifikalarını Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci verdi. Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, burada yaptığı konuşmada, "Hamilelik Okulumuzun 16. dönemi sona erdi. Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Kulaktan dolma bilgiler yerine en doğru bilgiyi almak için eğitimlerimize katıldınız. Bizler de sizin gibi evlatlarınızı, geleceğinizi düşünüyor, sağlıklı bir nesil yetişmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Fiziksel ihtiyaçları gideriyoruz"

"Vatanını, milletini, bayrağını seven nesiller yetişsin" diyen Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak birçok sosyal projeye imza attıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anne ve babalara çok büyük görevler düşüyor. İnşallah bu süreci sağlıcakla tamamlarsınız. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu şehrin içme suyundan, temiz havasına, yollarından parklarına kadar fiziksel ihtiyaçları gideriyoruz. İnsanların hayat kalitesini artıran sosyal projelere de önem veriyoruz. Hamilelik Okulu bu projeler içerisinde yer alan en anlamlı ve önemsediğimiz projelerimizdendir. Eğitimlerimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında düzenlenen Evlilik Okulu'nda da 41. dönem eğitimleri başladı.