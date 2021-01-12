Hamilelik sürecinde 88 kiloya çıkan Yağmur Sarıoğlu'nun son görüntüsü şaşırttı

AVM içinde bulunan bir kahveciden kahve alan çift daha sonra sahile inerek güzel havanın tadını çıkarırken muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmayarak objektiflere poz verdi.





SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Evliliklerinde Sarp ve Sare adından iki çocukları olan çift, geçen eylül ayında üçüncü kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Hamilelik sürecinde 59 kilodan 88'e çıkan Yağmur Sarıoğlu'nun son görüntüsü dikkat çekti.

ARALIKLI ORUÇ FORMÜLÜ

Sarıoğlu, doğum kilolarından aralıklı oruç yöntemiyle kurtulmayı hedeflediğini söyledi. Yağmur Sarıoğlu, "Katı bir diyet uygulamayacağım, çünkü emziriyorum. Yürüyüş ve kardiyo antrenmanları yapacağım" şeklinde konuştu.