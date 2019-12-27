Hamilelikte enfeksiyon erken doğum nedeni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamilelikte enfeksiyon erken doğum nedeni - Son Dakika

Hamilelikte enfeksiyon erken doğum nedeni

6 saat önce

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, anne adaylarının bebeğe zarar verir düşüncesiyle verilen ilaçları içmeyebildiğini belirterek, "Enfeksiyon durumunda antibiyotiği kullanmamak veya yarıda kesmek erken doğumu tetikleyebilir.

Hamilelikte enfeksiyon erken doğum nedeni, System.String[]

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, anne adaylarının bebeğe zarar verir düşüncesiyle verilen ilaçları içmeyebildiğini belirterek, "Enfeksiyon durumunda antibiyotiği kullanmamak veya yarıda kesmek erken doğumu tetikleyebilir." dedi.

Prof. Dr. Buyru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamilelikte anne adaylarının en sık karşılaştığı sorunların başında gelen enfeksiyonların hem anne hem de bebeği etkilediğini belirtti.

Bebeğin etrafındaki su kesesinin bir görevinin de enfeksiyonlara karşı fetüsü korumak olduğunu dile getiren Buyru, su kesesinin erken açılması halinde fetüsun enfeksiyonlara açık duruma gelebileceğini söyledi.

Buyru, bunun hem anne hem de fetüs açısından tehlikeli bir durum olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Anne adayları bebeğine zarar verir düşüncesiyle verilen ilaçları içmeyebiliyor. Enfeksiyon durumunda antibiyotiği kullanmamak veya yarıda kesmek erken doğumu tetikleyebilir. Su kesesi erken acılan anne adayını mutlaka hastane koşullarında izlememiz gerekiyor. Enfeksiyonlar da su kesesinin erken açılmasına yol açabiliyor ve erken doğumu tetikleyebiliyor. Burada daha çok idrar yolu enfeksiyonlarından ve vajinit gibi vajinal akıntı ile devam eden enfeksiyonlardan söz ediyoruz."

Prof. Dr. Faruk Buyru, enfeksiyonların zamanında teşhis edilip tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Hamilelik döneminde enfeksiyonu zamanında teşhis edip tedavi etmek, hatta önlemek gerekiyor. Anne adaylarının yeterince su içmesi, sık tuvalete gitmesi, idrarını sıkışmadan yapması enfeksiyonların gelişmemesi açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Doktorun verdiği antibiyotik tam ve dozunda kullanılmalı

Anne adaylarının bebeği olumsuz etkileyeceği endişesiyle ilaç içmekten kaçındığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anne adaylarının doktorlarının verdiği antibiyotiği tam ve dozunda, yeterli sürede kullanmalarını öneriyoruz. İlacı hiç kullanmamanın yanında yeterince kullanmadan bırakmak, hastalığın belirtileri geçtiyse ilacı kesmek şeklinde erkenden bırakabiliyor, bu da erken doğumu tetikleyebiliyor."

Kış döneminde grip vakalarının da daha fazla görüldüğüne işaret eden Buyru, gribin de hamile kadınlarda daha ağır ve uzun seyrettiğini kaydetti.

Prof. Dr. Buyru, "Anne adayları gerek gebelik öncesi gerek gebelik esnasında grip aşısını yaptırmalı. Aşı hem kendilerini hem bebeklerini korumak açısından çok önemli. Kızamıkçık aşısı da gebelere gebe kalmadan yapılmalı, hepatit ve tetanos aşısı gebelikte de yapılabilir. Bunlar koruyuculuğu oldukça yüksek aşılar." diye konuştu.

Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri doğumda ikizleri ile birlikte öldü
Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İsteseniz de istemeseniz de yapacağız

Son Dakika Haberleri
19:31 Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobilin tanıtımından sonra kocaeli'nde konuştu-3 - Son Dakika
19:31 Bolu cezaevi firarisi mengen'de yakalandı - Son Dakika
19:27 İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Son Dakika
19:27 İstanbul Valiliği, 34. yerli ve milli otomobile talip oldu - Son Dakika
19:26 Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlanıyor - kortej yürüyüşü - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:36:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamilelikte enfeksiyon erken doğum nedeni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]