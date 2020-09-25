Hamilelikte fazla kilo idrar kaçırmayı tetikliyor - Son Dakika

Hamilelikte fazla kilo idrar kaçırmayı tetikliyor

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, idrar kaçırma komplikasyonlarından mümkün olduğu kadar uzaklaşmak için hamilelikte kiloya dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Hamilelikte fazla kilo idrar kaçırmayı tetikliyor, System.String[]

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, idrar kaçırma komplikasyonlarından mümkün olduğu kadar uzaklaşmak için hamilelikte kiloya dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Tarcan, yaptığı yazılı açıklamada, hamile kişinin bedeninde hormonal değişikliklere bağlı olarak üriner sistemde de bazı değişiklikler yaşandığını aktardı.

Bunların başında böbreklerin idrar üretme kapasitesindeki yükselmenin ve hormonal değişikliğe bağlı olarak üriner sistemi oluşturan düz kaslarda gevşemeye yönelik bir değişimin meydana geldiğini belirten Tarcan, fetüsun büyüdükçe pelvisteki basının, mesane ve üreterlerin fizyolojisini etkilediğini anlattı.

Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Hamilelikte bunlara bağlı olarak bazı ürolojik hastalıkları artmış olarak görüyoruz. Bunların başında da idrar yolu enfeksiyonu geliyor. Ayrıca fetüs tarafından engellenen böbrek ya da böbrekler, idrarı mesaneye iletemediği için hidronefroz adı verilen böbreklerde şişme ortaya çıkabiliyor. Ek olarak idrar tutmada problemler yaşanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Çocukluk çağlarında idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş olan kadınların hamilelik sırasında daha sık idrar yolu enfeksiyonu yaşadığını vurgulayan Tarcan, hamilelik sırasında saptanan her türlü idrar yolu enfeksiyonunun semptomatik olmasa dahi mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini bildirdi.

"Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu takibi çok önemli"

Prof. Dr. Tufan Tarcan, "İdrar yolu enfeksiyonu hamilede tedavi edilmez ise daha ciddi problemlere sebep olabilir. Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu takibi çok önemli. Bir hamile kadının özgeçmişinde idrar yolu enfeksiyonu varsa, hamilelikte artan idrar yolu enfeksiyonuna özellikle dikkat etmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Hamilelikte idrar sıklığının arttığını ve çocuğun basısına bağlı olarak pelvik taban üzerinde de gevşemeler görülebildiğini aktaran Tarcan, şu bilgileri verdi:

"Pelvik organ prolapsusu ve stres tipi idrar kaçırma durumlarını hamilelikte ve hamilelik sonrasında daha sık görüyoruz. Bunlardan korunmak için hastalarımıza tavsiyelerimizin başında aşırı kilo almamaları geliyor. Çünkü ne kadar kilo alırsa o kadar karın içi basıncı artıyor. Bu da pelvik taban üzerine zararlı etki gösteriyor. Dolayısıyla idrar kaçırma ve pelvik organ prolapsusu komplikasyonlarından mümkün olduğu kadar uzaklaşmak için hamilelikte kiloya dikkat edilmeli. Hamilelik sırasında görülen idrar kaçırmaların bir kısmı geçici oluyor ve hamilelik ortadan kaybolduktan sonra ortadan kalkabiliyor. Ama bir kısmı da kalıcı olabiliyor."

Hamilelik, kaçırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamilelikte fazla kilo idrar kaçırmayı tetikliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı "Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı
Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?         
17:25
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Edirneli esnafın müşterilerinin 4'te 3'ü Bulgar Edirneli esnafın müşterilerinin 4'te 3'ü Bulgar         
14:03
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu         
13:29
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Simit tablasıyla bayılma numarası yapıp insanları kandırdı! O anlar kameraya yansıdı Simit tablasıyla bayılma numarası yapıp insanları kandırdı! O anlar kameraya yansıdı         
11:44
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 17:45:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamilelikte fazla kilo idrar kaçırmayı tetikliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei