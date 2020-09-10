Hamilelikte uykuyu kaçıran 7 neden - Son Dakika

Hamilelikte uykuyu kaçıran 7 neden

Anne adaylarının gebeliğin özellikle son üç ayında uykusuzluk ve yorgunluktan şikayetçi olduklarını dile getiren Op. Dr. Nur Betül Tekiner, "Sorunun temelindeki 7 probleme karşı önlem alarak hem gebeliği kolay geçirmek hem de depresyon ve gerginlik riskini bertaraf etmek mümkün" dedi.

Hamilelikte uykuyu kaçıran 7 neden, System.String[]

Anne adaylarının gebeliğin özellikle son üç ayında uykusuzluk ve yorgunluktan şikayetçi olduklarını dile getiren Op. Dr. Nur Betül Tekiner, "Sorunun temelindeki 7 probleme karşı önlem alarak hem gebeliği kolay geçirmek hem de depresyon ve gerginlik riskini bertaraf etmek mümkün" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Nur Betül Tekiner, hamilelik sürecinde uyku ve yorgunluk problemi yaşayan anne adaylarına önerilerde bulundu. Tekiner, uykunun tüm gün yorulmuş olan beyin başta olmak üzere tüm organların dinlendiği dönem olduğunu belirterek, "Uykusuzluk beraberinde yorgunluk, gerginlik, günlük işlevlerde bozulma hatta depresyonu getirebilir. Yapılan çalışmalar, gebelikte uyku süresinin ve kalitesinin önceki döneme göre düştüğünü göstermiştir. Uykusuzluk, gebeliğin ilk 3 ayında 4 gebeden birinde görülürken, son 3 ayda her 3 gebenin ikisinin şikayeti olarak karşımıza çıkıyor. Gebeliğin son haftalarında geç yatma, uyanma sıklığında artma ve uyku süresinde kısalma oldukça sık görülüyor.

"YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN"

Gebelikte uykusuzluğa neden olan en sık nedenleri sıralayan Op. Dr. Tekiner "Bu problemleri yaşam tarzımızı değiştirerek aşmamız mümkün. Sorunun altında gece sık idrara çıkma, ağrı, mide yanması, fetal hareketler, huzursuz bacak sendromu, kramplar, açlık gibi nedenler yatıyor" dedi.

OP. DR. TEKİNER, SORUNLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLERİ ŞÖYLE SIRALADI:

"Gebelerde uykusuzluğu azaltmak için uyku ilacı kullanılmasını önerilmez. Bunun yerine bu soruna neden olan faktörleri gözden geçirerek, bu problemlere yönelik çözümler üretmeyi öneriyoruz.

SIK İDRARA ÇIKMA

Gebelerde idrar üretiminin artması ve anatomik değişiklikler nedeniyle idrara çıkma sıklığı artar. Gece yatmadan birkaç saat önce sıvı alımının azaltılması, çay, kahve gibi kafeinli içeceklerin minimuma indirilmesi gece idrara çıkma sıklığının azaltılmasına yardımcı olacaktır.

AĞRI

Gebelikte büyüyen bebeğinize daha rahat yer açmak için salgılanan relaksin hormonu ile bel ve sırt ağrılarında artış görülür. Uyurken sola dönük yatıp bacaklarınızın arasına yastık koymak ve aynı şekilde belinizi desteklemek için arkanıza yastık koymak sizi rahatlatabilir.

MİDE YANMASI

Gebelikte sindirim sisteminin yavaşlaması ve bebeğin büyüdükçe baskı yapması nedeniyle hazımsızlık, ağıza acı su gelmesi, mide yanması sık görülür. Bunları azaltmak için porsiyonları küçülterek daha sık beslenmek, yağlı, baharatlı yiyeceklerden kaçınmak, gece geç saatte yemek yememek, yemekten en az 2 saat sonra yatmak, yastık sayısını artırmak denenebilir.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU

Huzursuz bacak sendromunda kişi, istirahat halinde bacağını hareket ettirme dürtüsünden yakınmaktadır ve genellikle demir eksikliği ile ilişkilidir. Gebelerde demir eksikliği sık görüldüğünden uygun takviyeler yapılmalıdır.

KRAMPLAR

Birçok gebe, gece krampla uyandığından şikayet eder. Kramp sıklığının azaltılması için uygun egzersizler yapılmalı, kalsiyum içeriği yüksek besinlerle beslenilmelidir.

AÇLIK

Hamilelik döneminde açlık şekeri önceki döneme göre daha düşük olduğundan daha sık acıkırlar. Karbonhidrattan zengin gıdaların sık tüketilmesi bu acıkma süresini daha da kısaltır. Bu nedenle sizi sık acıktıracak karbonhidratlar, beyaz ekmek, pilav, makarna ve şerbetli tatlılar yerine proteini zengin gıdaların alımı daha az acıkmanızı sağlayabilir.

Tüm bu önlemlerin yanı sıra haftada en az 3 kez düzenli egzersiz yapmak, uykudan birkaç saat önce duş almak, gündüz uzun süreli uyumamak, ıhlamur ya da ılık süt içmek uymanıza yardımcı olacaktır.

YORGUNLUK

Gebelerde görülen sık şikayetlerden yorgunluk, gebelik hormonunun artışıyla kendini gösterir ve uykusuzlukla daha da şiddetlenebilir. Yorgunlukla başa çıkabilmek için haftada en az 3 kere 30 dakika süren egzersiz yapmak, sık aralıklarla küçük porsiyonlar tüketmek, diyette protein miktarını artırarak karbonhidratı azaltmak, bol su içmek, gün içinde kısa şekerlemeler yapmak ve pozitif düşünmek size yardımcı olacaktır".

(İHA)

Hamilelik, Depresyon, Çamlıca, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hamilelikte uykuyu kaçıran 7 neden - Son Dakika

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