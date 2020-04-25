Hamileyken koronavirüsü yenip, sorunsuz doğum yaptı - Son Dakika
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Hamileyken koronavirüsü yenip, sorunsuz doğum yaptı

6 saat önce

Antalya'da 8,5 aylık hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Çiğdem Akman, hastalığı yenerek sağlıklı bir bebek dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Antalya'da 8,5 aylık hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Çiğdem Akman, hastalığı yenerek sağlıklı bir bebek dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Manavgat ilçesinde üç yıl önce Sedat ile Çiğdem Akman, hayatını birleştirdi. İki yıl önce bir erkek çocukları dünyaya gelen 31 yaşındaki Çiğdem Akman, ikinci kez anne olacağını öğrendiğinde çok sevindi.

Boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Manavgat Devlet Hastanesine başvuran 8,5 aylık hamile Akman'a yapılan testle Kovid-19 teşhisi konuldu.

Kendinden önce bebeğini ve oğlunu düşünen Akman, yavruları için moralini ve enerjisini hep yüksek tuttu.

Sağlık ekipleri de Akman için seferber oldu. Bilim kurulunca belirlenen tedavi prosedürü, bebeğin de sağlığı düşünülerek uygulandı.

Her gün bebeğini "Hareket ediyor mu?" diye kontrol eden, doktorlara soran Akman, 10 günlük tedavi sonucu iyileşti.

Taburcu edildikten iki hafta sonra bu sefer aynı hastaneye doğum için giden Akman ile Kadın Doğum Uzmanı Çetin Tırak başkanlığındaki ekip ilgilendi.

Alınan tedbirlerle sorunsuz bir doğum gerçekleştiren Akman, "Hatice Sedef" ismini verdiği bebeğini, sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

"İnsan farkında olmadan virüsü kapabiliyor"

Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğuna süt ve bez almak için dışarı çıkmak zorunda kaldığını anlattı.

Bir süre sonra boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede ateşi yüksek çıkınca test yapıldığını belirten Akman, sonuç pozitif çıkınca çok şaşırdığını dile getirdi.

Televizyonda izlediği belirtileri şiddetli yaşamamasına rağmen Kovid-19 teşhisi konulmasının kendisini çok korkuttuğunu vurgulayan Akman, "Keşke dışarı çıkmasaydım' dedim. İnsan farkında olmadan virüsü kapabiliyor. Hastanede tedavi görürken, eşim köye gitmişti, annem babam da yaşlı. Bebeğim için çok korktum. 'Ben iyileştim ama ya bebeğime bulaştıysa' diye endişe duyuyordum. Tedavi sürecinde bebeğimle sürekli konuştum." ifadelerini kullandı.

Akman, sağlık çalışanlarının kendisini sadece tedavi etmediğini, moralinin yüksek olması için ellerinden geleni yaptığını da vurguladı.

"Maske, eldiven kullanmadığım için çok pişmanım"

Erken tanı ve tedavinin faydasını gördüğüne dikkati çeken Akman, kızını sağlıklı şekilde kucağına alınca çok mutlu olduğunu kaydetti.

Akman, hamile olmasına rağmen hastalığı yendiği için insanlara umut olmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Geç kalmasınlar, belirti varsa hemen başvursunlar. Rahatsızlanınca kardeşim 'Abla ortalık karışık hastaneye gitme, virüs kaparsın' demişti. Dinlemedim. İyi ki gitmişim. Başkalarına bulaştırmaktansa, tedavi oldum. O süreçte maske, eldiven kullanmadığım için çok pişmanım. Eskiden sürekli halsizlik olurdu, tedaviden sonra ondan da kurtuldum. Bebeğime sıkı sıkı sarılıp, onu sağlıcakla büyüteceğim."

Ender vakalardan, literatüre geçecek özelliği var

Hastanenin Başhekimi Mehmet Çınar, pandemi hastanesi oldukları için hareketli zaman geçirdiklerini söyledi.

Daha önce iki oğlunu kaybeden 83 yaşındaki Ayşe Polat'ı tedavi ettiklerini hatırlatan Çınar, "Hem gebe olup, hem Kovid-19 hastalığına yakalanıp, hem de şifayla bebeğini sorunsuz şekilde dünyaya getiren ender vakalardan birisi. Literatüre geçecek bir özelliği var. Pandemi sürecinde hepimize moral oldu, sevindirici bir haber. Türkiye için de moral motivasyon kaynağı olacaktır." diye konuştu.

"Herkes için umut verici bir durum"

Doğumu gerçekleştiren Doktor Tırak, Akman'ın ilk doğumu sezaryen olduğu için ikinci bebeğin doğumunu da operasyonla gerçekleştirdiklerini, bebeğin 2 kilo 900 gram olarak dünyaya geldiğini bildirdi.

Kovid-19 tedavisinde anne ve bebeğe zarar vermeyen ilaçların kullanıldığını vurgulayan Tırak, "Tedaviye iyi cevap verdi. Anne pozitifken bebeğe çok etki ettiği yönünde dünyada yayın yok. Bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Sağlıklı olması çok iyi, hepimiz açısından umut verici. Bu durum, umarım aynı durumda olanların moralini yüksek tutmasına vesile olur." dedi.

Hamileyken koronavirüsü yenip, sorunsuz doğum yaptı

Antalya, Bebek, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 01:09 Kaynak: AA

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