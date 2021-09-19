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Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu - Son Dakika

Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu

19.09.2021 11:15

Antalya'da aynı gün gebelik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ayşe Kılınç, önce hastalığı yenmenin ardından da dördüz kızlarını sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Antalya'da aynı gün gebelik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ayşe Kılınç, önce hastalığı yenmenin ardından da dördüz kızlarını sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan çiftçi İbrahim Kılınç (37) ile 1,5 yıldır evli olan Ayşe Kılınç (32), belirtiler göstermesi üzerine hastaneye giderek hem Kovid-19 hem de gebelik testi yaptırdı.

Ardından evine dönen Kılınç, birkaç saat arayla önce gebelik ardından da Kovid-19 testinin pozitif olduğunu öğrendi.

Yaşadığı korkunun yanı sıra hem şaşıran hem de anne olacağı için mutlu olan Kılınç, uygulanan tedaviyle Kovid-19'u yendi.

Ardından doktor kontrollerinde dördüz bebekleri olacağını öğrenen Kılınç, büyük mutluluk yaşadı.

Antalya'ya gelerek Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru tarafından takip edilmeye başlanan Kılınç, hamileliğinin 32. haftasında ağırlıkları 1 kilo 400 gram ile 1 kilo 600 gram arasında değişen dördüz kızlarını dünyaya getirdi.

Bebeklere "Almina Nida", "Aynura Nisan", "Alya Eda", "Arya Ela" isimleri verildi.

Yaklaşık 57 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalan bebekler, yeterli ağırlığa ulaşınca taburcu edildi.

Şu an 3 aylık olan bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Kılınç çifti, bebek eşyaları, mama ve bez yardımı bekliyor.

"İnsanlara 'dördüz' deyince inanamıyorlar"

Anne Ayşe Kılınç, AA muhabirine, Kovid-19 ile başlayan, düşük ve erken doğum riskleriyle devam eden zorlu dönemin sonunda dördüz mutluluğuna kavuştuklarını söyledi.

Annelik duygusunun çok güzel olduğunu vurgulayan Kılınç, şöyle konuştu:

"Hamile kaldığımda doktorlar bebeklerin ikisinin kalbini diğerlerinin sağlığı ve yaşaması için durdurma önerisinde bulundu. Hiç düşünmeden bu öneriyi kabul etmedim ve dördünü de kucağıma alacağıma hep inandım. Onların kalbinin durdurulmasına gönlüm elvermezdi. Dört bebek olunca zorlanıyorum ama yorucu da olsa çok mutluyuz. Gece uykularım neredeyse hiç yok. Sürekli bez alıyorum, mama hazırlıyorum. Zor oluyor. Herkes şaşırıyor. Hayretle bakıyor. İnsanlara 'dördüz' deyince inanamıyorlar. Büyüyünce birbirleriyle arkadaş olacaklar."

Baba İbrahim Kılınç ise dört çocuğu olacağını duyunca önce inanamadığını dile getirdi.

Çocuklar dünyaya gelinceye kadar mevcut riskler nedeniyle endişe duyduklarını, mutluluklarını fazla yaşayamadıklarını anlatan Kılınç, "Çocuklarımı kucağıma alınca babalık duygusunu hissettim. Bakımında çok zorlandık. Devletimizden, milletimizden yardım bekliyoruz. Bez, mama çok pahalı. Yetişemez hale geldim. Vatana millete hayırlı evlat yetiştirmek için çaba göstereceğiz. Tarlada çalışmadığım saatlerde hemen eve koşuyor, eşime yardım ediyorum. Gece gündüz bebeklerimizle ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.

"Dördüz bebekler 1 milyon doğumda bir görülüyor"

Bebeklerin takibini yapan Prof. Dr. Selahattin Kumru da meslek hayatında ikinci defa dördüz bebeklerin takibini yaptığını söyledi.

Bebeklere erken doğum riskine karşı akciğer gelişimi için destek ilaçlar ile beyin koruyucu ilaçlar kullandıklarını belirten Kumru, "Bebeklerin yoğun bakım takip süreçlerinde ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Dördüz bebekler 1 milyon doğumda bir görülüyor. Gayet sağlıklılar. Aile kadar biz de mutluyuz." dedi.

Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu
Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu
Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu
Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu
Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu

Ayşe Kılınç, Gebelik, Antalya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu - Son Dakika


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