Üye Girişi
Hamileyken yapılan Kovid-19 aşısı bebekleri şiddetli Kovid-19'dan koruyabiliyor - Son Dakika

Hamileyken yapılan Kovid-19 aşısı bebekleri şiddetli Kovid-19'dan koruyabiliyor

16.02.2022 17:29
Hamileyken yapılan Kovid-19 aşısı bebekleri şiddetli Kovid-19'dan koruyabiliyor

ABD'de yapılan araştırma, hamilelikte uygulanan Kovid-19 aşısının 6 aydan küçük bebekleri şiddetli Kovid-19 geçirmekten koruduğunu ortaya koydu.

ABD'de yapılan araştırma, hamilelikte uygulanan Kovid-19 aşısının 6 aydan küçük bebekleri şiddetli Kovid-19 geçirmekten koruduğunu ortaya koydu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) araştırmasında, annesi hamilelikte aşı yaptıran ve yaptırmayan bebeklerin bu hastalığı geçirme şiddeti ele alındı.

Buna göre, temmuz 2021 ila ocak 2022'de ABD'nin 17 eyaletindeki 20 hastaneye kaldırılan 6 aydan küçük 176 Kovid-19 hastası ile Kovid-19 olmayan 203 bebeğin verileri karşılaştırıldı.

Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan bebeklerin yüzde 84'ünün annesinin hamilelikte aşı yaptırmadığı belirtildi. Bu bebeklerden hastalığı ağır geçirenlerin çoğunun annelerinin de hamilelikten önce de aşı yaptırmadığı vurgulanan araştırmada, Kovid-19 geçiren bebeklerin yaklaşık yüzde 16'sının annesinin hamilelikte 2 doz aşı yaptırdığı kaydedildi.

Araştırmada, Kovid-19 olmayan bebeklerin annelerinde bu oran yüzde 32 olarak belirlendi.

Kovid-19 aşısının her iki dozunun da hamileliğin 21'inci haftasından sonra yaptırılmasının, bebeklerin Kovid-19'u ağır geçirmekten yüzde 80 koruduğu kaydedilen araştırmada, hamileliğin ilk haftalarında yaptırılan aşılar için bu oranın yüzde 32'ye düştüğü aktarıldı.

Araştırmada, annesi aşılı olan ancak Kovid-19'a yakalanan 6 aydan küçük bebeklerin virüs nedeniyle hastaneye kaldırılma oranının, annesi aşılı olmayan bebeklere göre yüzde 61 daha düşük olduğu ifade edildi.

Kovid-19 antikorlarının plasentaya geçişinin ve doğumdan sonra da bebeği korumasının mümkün olduğu vurgulanan araştırmada, hamilelikte yaptırılan Kovid-19 aşısının, 6 aydan daha küçük bebeklerin Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılmasının büyük oranda önüne geçebileceği belirtildi.

Araştırma süresince annesi aşılı olmayan ve Kovid-19 geçiren bebeklerden birinin hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

Çalışmanın sonuçları, CDC'nin "Hastalık Oranı ve Ölümler (Morbidity and Mortality) Haftalık Raporu"nda yayımlandı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Araştırma, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamileyken yapılan Kovid-19 aşısı bebekleri şiddetli Kovid-19'dan koruyabiliyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:30 Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:39 Yeni tedavi yöntemiyle dünyada HIV virüsünü yenen 3'üncü kişi oldu
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 17:37:50. #1.12#
SON DAKİKA: Hamileyken yapılan Kovid-19 aşısı bebekleri şiddetli Kovid-19'dan koruyabiliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement