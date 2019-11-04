Son Dakika Haberleri: Hamilton kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan etti
Son Dakika Spor Hamilton kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan etti

Hamilton kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan etti

7 saat önce

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde 2. olan Mercedes takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, son iki ayak öncesi şampiyonluğu garantiledi.

Hamilton kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan etti, System.String[]

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde 2. olan Mercedes takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, son iki ayak öncesi şampiyonluğu garantiledi.


Formula 1 sezonunun 19. mücadelesi, Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 56 tur üzerinden yapıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Şampiyonası, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:41 
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