Hamilton kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan etti
7 saat önce
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde 2. olan Mercedes takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, son iki ayak öncesi şampiyonluğu garantiledi.
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde 2. olan Mercedes takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, son iki ayak öncesi şampiyonluğu garantiledi.
Formula 1 sezonunun 19. mücadelesi, Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 56 tur üzerinden yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:41
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