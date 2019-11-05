Hamilton'un gözü Şumi'nin rekorunda

Bu sezon 10 birincilik kazanan ve katıldığı her yarışta puan alan tek sürücü olan 34 yaşındaki Hamilton, F1'de 2008, 2014, 2015, 2017 ve 2018'in ardından altıncı kez mutlu sona ulaştı.



Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar listesinde Juan Manuel Fangio'yu geçen İngiliz sürücü, Michael Schumacher'den sonra bu başarıya altıncı kez imza atan ikinci sporcu olarak kayıtlara geçti. Sıralamanın zirvesinde, Ferrari ile 7 şampiyonluğu bulunan Schumacher yer alıyor.



MERCEDES TARİHE GEÇTİ Üst üste altıncı kez takımlar şampiyonluğuna uzanan Mercedes, Ferrari'nin 1999-2004 sezonları arasında kırdığı rekora ortak oldu. Mercedes, hem takımlar hem de pilotlar klasmanında arka arkaya 6 şampiyonluk elde eden ilk üretici olarak tarihe geçti.