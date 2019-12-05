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Son Dakika Güncel Hamit Altıntop AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Hamit Altıntop AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hamit Altıntop AA'nın

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Altıntop, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Hamit Altıntop, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok etkileyici bulduğunu ve beğendiğini belirten Altıntop, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Anadolu Ajansı, Hamit Altıntop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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