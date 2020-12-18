Hamit Altıntop: "Hedefimiz Katar 2022" - Son Dakika

Hamit Altıntop: "Hedefimiz Katar 2022"

18.12.2020 15:45

Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, hedeflerinin 2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na gitmek olduğunu dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, hedeflerinin 2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na gitmek olduğunu dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 Turu eşleşmeleri Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belli oldu. Yapılan kura çekiminin ardından TFF İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Eleme Grubu'nda karşılaşacağı Letonya, Hollanda, Norveç, Karadağ ve Cebelitarık ve G grubunu değerlendiren Altıntop, şu ifadelere yer verdi:

"2020'ye baktığımızda A Milli Takım'la ilgili beklentiler çok yüksekti. O konuda da biraz beklentilerin azaldığını hissediyoruz. Biz takımımıza, hocamıza inanıyoruz, orada çok büyük bir kalite olduğunu biliyoruz. Doğru konsantrasyonla, doğru çalışma metoduyla daha üst yerlere seviyelere çıkartacağımızı da biliyoruz. Onun çalışmasını da yapıyoruz, onun istişaresini de içeride oluyor, bundan emin olabilirsiniz. 2020 bizi tatmin etmedi ama şimdi Mart ayında maçlarımızı oynayacağız, dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Ama biz istediğimiz performansı sahaya koyamadığımız zaman her takıma yenilebileceğimizi de biliyoruz. Ciddiyet bekliyoruz, destek bekliyoruz, dua bekliyoruz ve doğru metotla, doğru sonuçlara ulaşacağız. Hedef Katar 2022."

"GENÇ FUTBOLCULARA FIRSAT VERDİKÇE BİZİ ÜST SEVİYEYE ÇEKECEKLER"

Hamit Altıntop, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda genç futbolcuların ön plana çıktığının altını çizerek,

"Son turda genç isimler ortaya çıktı, umarım onlar daha fazla şans bulur. Federasyon açısından önemli olan, genç futbolculara fırsat verdikçe, onları doğru bilgi ile donattığımızda ve desteklediğimizde en iyi şekilde performans göstereceklerini, bizi daha üst seviyeye çekeceklerini biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"SÜPER LİG'İN GENEL GİDİŞATI GAYET İYİ"

Süper Lig'deki zirve yarışı ile ilgili konuşan Hamit Altıntop, şu açıklamalara yer verdi:

"Sonuçlara baktığımızda takımların seviyesi birbirine yakın. Herkes eşit bir ortamda oynuyor. Seyircisiz maçlar, bazıları için üzücü, bazıları için avantaj, büyük camialar için bir dezavantaj. İçeride oynadıkları maçlarda taraftarlarının olmaması. Burada kendi eksiklerini, kendi artılarını daha iyi tartabilecekleri bir ortam olduğuna inanıyorum. Genel anlamda ligin gidişatını, takımların performansını, bireysel Türk arkadaşların performansı da gayet iyi."

"FUTBOLDA AVRUPA ÜLKELERİNDEN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Hamit Altıntop, Avrupa kupalarından tüm Türk takımlarının elenmesiyle ilgili olarak ise "Burada zaten sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Geçen seneler maalesef Şampiyonlar Ligi'nde olsun Avrupa Ligi'nde olsun iyi sonuçlar alamadık. Burada çok istesek de ama gerçekçi olmak gerekir, çok büyük de umudumuz yoktu. Burada öyle bir döneme geldik ki burada ciddi şekilde hasarları tespit edip, bu hasarları nasıl giderebiliriz... Bu sadece lafla değil, burada ciddi şekilde profesyonellere değer vermek, onları kadroya katmak, bilime önem vermek, geliştirme araştırma konusunda ciddi şekilde mesai yapmak gerekiyor. Burada iyi örnekler var, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda var. Biz onlar gibi olmak istemiyoruz ama onlardan öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

(Bora Akyol/İHA)

Hamit Altıntop: Hedefimiz Katar 2022
Hamit Altıntop: Hedefimiz Katar 2022
Hamit Altıntop: Hedefimiz Katar 2022
Hamit Altıntop: Hedefimiz Katar 2022

2022 Dünya Kupası, Hamit Altıntop, Türkiye, Katar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamit Altıntop: 'Hedefimiz Katar 2022' - Son Dakika Spor


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