Son Dakika Haberleri: Hamit Altıntop, millileri yalnız bırakmadı
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Hamit Altıntop, millileri yalnız bırakmadı

40 dakika önce

2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye'nin Arnavutluk ile karşı karşıya geldiği maçı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

Hamit Altıntop, millileri yalnız bırakmadı, System.String[]
2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye'nin Arnavutluk ile karşı karşıya geldiği maçı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Ümit Milli Takımı yalnız bırakmadı. 3 Haziran'da yapılan TFF Başkanlık Seçiminde yeni Başkan Nihat Özdemir'in yönetim kurulu listesinde yer alan Altıntop, Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakasında oynanan Türkiye- Arnavutluk maçını tribünden takip etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:02 Kaynak: İHA
Türkiye, Avrupa, Hamit Altıntop, Spor
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