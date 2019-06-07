Hamit Altıntop, millileri yalnız bırakmadı
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2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye'nin Arnavutluk ile karşı karşıya geldiği maçı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:02 Kaynak: İHA
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