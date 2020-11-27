Hamit Altıntop: "Şampiyonlar Ligi Finali'nin seyircili olacağına inanıyorum" - Son Dakika

Hamit Altıntop: "Şampiyonlar Ligi Finali'nin seyircili olacağına inanıyorum"

27.11.2020 15:41

- Hamit Altıntop: "Şampiyonlar Ligi Finali'nin seyircili olacağına inanıyorum" TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop: "Hedefimiz 2022 yılında Dünya Kupası'nda mücadele etmek" Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, milli takım olarak hedeflerinin 2022 yılında...

- Hamit Altıntop: "Şampiyonlar Ligi Finali'nin seyircili olacağına inanıyorum"

TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop:

"Hedefimiz 2022 yılında Dünya Kupası'nda mücadele etmek"

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, milli takım olarak hedeflerinin 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda boy göstermek olduğunu söyledi. Altıntop, bu yıl İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali için de, "Pandeminin 3-4 ay sonra biteceğini umuyorum. İnşallah final seyircili olur" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, öncelikle kurayı değerlendirdi. Güzel eşleşmeler olduğunu söyleyen Altıntop, "Takımlarımıza başarılar diliyorum 4. turda sürpriz sonuçlar vardı, bu turda da sürprizler olacaktır. Kupanın keyfi bu. Tek maçlı olmasının da heyecanı ve güzelliği desteklediğini düşünüyoruz. Heyecanla karşılaşmaları bekleyeceğiz" diye konuştu.

"Hedefimiz 2022'de mücadele etmek"

A Milli Takım'ın FIFA sıralamasında 1 basamak yükselmesiyle ilgili de Altıntop, "Uluslar Ligi'nde grubumuzda birinci olabilirdik ama maalesef 4. olarak C Ligi'ne düştük. İnşallah ilerleyen süreçte daha iyi sonuçlar ortaya çıkar. Bu takım, Şenol Hocayla daha iyi yerlere ait. Bunu da başaracaklarını düşünüyorum. İyi gidişattan sonra beklentiler yükseldi ve bu beklentileri yüksek tutmanın zor olacağını tahmin ettik. Dördüncü olmak bizi de şaşırttı ancak karamsarlığa gerek yok. Şenol hocamızı en iyi şekilde destekliyoruz. Kendisi de bizimle sürekli eksiklerimizi ve hatalarımızı paylaşıyor" dedi.

7 Aralık'ta çekilecek olan 2022 Dünya Kupası Elemeleri kuralarıyla alakalı ise Hamit Altıntop, "Şenol hocamız göreve ilk geldiğinde ana hedefin Dünya Kupası olduğunu söylemişti. O süreçte Avrupa Şampiyonası'na katıldık, Uluslar Ligi'nde oynadık ve hazırlık maçlarımız oldu. Özellikle Almanya ve Hırvatistan maçlarında dönem dönem iyi performanslar ortaya koyduk. Olumlu ve olumsuz durumları analiz ediyoruz. Dünya Kupası'na grup liderleri direkt katılıyor, ikinciler ise Play-Off oynuyor. Bu da ayrı bir zorluk getirecektir. Hedefimiz 2022 yılında Katar'da yer almak. Bunun için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"İnanıyorum ki Şampiyonlar Ligi finali seyircili olacaktır"

Aşı çalışmalarının hız kazandığı bu dönemde pandeminin 3-4 ay sonra son bulacağına inandığını vurgulayan Hamit Altıntop, "Yaz aylarında biteceğine inanıyorum. Şu anda anormal bir durum var. Burada her türlü kararı desteklemek lazım. Futbolun devam etmesini istiyoruz. Sistemi koruyabilmemiz önemli. Kulüplerin hangi şartlarda oynadıklarının farkındayız. Hayat devam ediyor ve tedbir alarak en iyisini yapmaya çalışmamız lazım. Futbol saha dışında da iyileştirici bir etkiye sahip. Zor bir dönemden geçsek de insanlar takip ederek takımlarını destekliyorlar. İnanıyorum ki İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali de bu zorlu süreç geçerek seyircili şekilde oynanacaktır. İyi hocalarla kaliteli bir futbolla, TFF olarak futbolun kültürünü artırmak ve güzel hikayeler çıkarmak için işimizi gönülden yapıyoruz. Eksiklerimiz olabilir, bunları da ilerleyen süreçte gidermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'ne değinerek sözlerini sürdüren Altıntop, "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni keyifle, heyecanla takip ediyoruz. Bu platformda oynayan kardeşlerimle iletişim halindeyiz ve kendilerini destekliyoruz. Daha fazla kardeşimizi daha fazla iyi takımlarda görmek istiyoruz. Bunun da ötesinde iyi Türk futbolcularını, Türk takımlarıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyoruz. Eleştiriyi de kabul etsinler. Onların iyiliğini istiyoruz. TFF olarak hem futbolcuların hem de takımların başarılı olmasını istiyoruz. Olumlu eleştirilere ve nasihatlere kulaklarını kapamasınlar" diyerek konuşmasını tamamladı.

Hamit Altıntop: Şampiyonlar Ligi Finali'nin seyircili olacağına inanıyorum
Hamit Altıntop: Şampiyonlar Ligi Finali'nin seyircili olacağına inanıyorum
Hamit Altıntop: Şampiyonlar Ligi Finali'nin seyircili olacağına inanıyorum
Hamit Altıntop: Şampiyonlar Ligi Finali'nin seyircili olacağına inanıyorum

Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi, Hamit Altıntop, İcra, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamit Altıntop: 'Şampiyonlar Ligi Finali'nin seyircili olacağına inanıyorum' - Son Dakika Spor


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