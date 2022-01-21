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Hamit Altıntop'tan gündeme ilişkin açıklamalar (3) - Son Dakika

Hamit Altıntop'tan gündeme ilişkin açıklamalar (3)

21.01.2022 13:35

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki puan farkının kapanabileceğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki puan farkının kapanabileceğini söyledi.

Hamit Altıntop, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trabzonspor'un 9 puanla liderlik koltuğunda oturduğunun hatırlatılması üzerine Altıntop, "Çok fazla puan farkı yok. Kapanabilir bir puan farkı. Futbolseverler, büyük camiaların düşüşünden ve puan farkından bahsediyor. Ancak diğer tarafta çıkış yapan, göze hoş gelen ve heyecanlandıran futbolu oynayan diğer takımlarımız var." diye konuştu.

Türkiye'de futbol ortamında birçok eksik olduğunu aktaran Hamit Altıntop, şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden finansal durum iyi olduğunda hazır profesyonel getiriliyordu. Onlar elinizi kolaylaştırıyordu. Drogba, Sneijder'i getirmeyi izah etmeye gerek yoktu. Onlar sahada bulunduğu sürece genç arkadaşlar eğitiliyordu, heyecanlandırılıyordu. Günün sonunda skor da alıyordunuz. Ben o ortamın içinde bulundum. İdman temposu yetersiz, teknik-taktik çalışmalar yetersiz, mesai yapmıyoruz, ne yaptığımızı bilmiyoruz. Bunlar çok ağır. Bunları üzülerek söylüyorum ama biri parmağı yaraya sokmak zorunda. Kimseyle kişisel sorunum yok ve kötülüğünü istemiyorum. Aksine kardeşlerimizden, çocuklarımızdan daha fazla çalamayacağımızı söylüyorum. Öyle bir hakkımız yok. Onlara doğru eğitim platformu sunmak zorundayız. Federasyon olarak artık bunu kabul ediyoruz. Mesai harcıyoruz, en iyi şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Pandemi süreci bizim mesafe katetmemizi engelledi. Bugün olmaz belki ama yarın olacağına inanıyoruz."

"Benim bir Almanya geçmişim olabilir ama örnek almıyorum"

Hamit Altıntop, büyüdüğü Almanya'yı futbol anlamında örnek almadığını kaydetti.

"Almanya konusu beni rahatsız ediyor. Benim bir Almanya geçmişim olabilir ama örnek almıyorum." diyen eski milli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda hassasım. Ben iyi futbolun, iyi işin, başarılı futbolun çalışma metotlarını öğrenmeye veya bilgi toplamaya çalışıyorum. İnsanlarımıza farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyorum. Bunları Türk değerleriyle bağdaştırmak istiyorum. Bizde muhabbet önemlidir. Muhabbet, ilgi, sevgi, şefkat olmadan biz başarılı olamayız. Bunlar olmadan biz ortamlara genelde günün sonunda zarar veririz. Biz bu samimiyeti arıyoruz. Bu bilgiler bizim öz güvenimizi artırması için. Albert Einstein, 'Ne kadar bilgili ve ilim sahibi olursanız egonuz o kadar düşük olur.' diyor. Ben çözüm odaklı olunmasını istiyorum. Saha kenarında bağırmalar, çağırmalar ve çirkinliklerden uzak, onun yerine bilgi, ilim, doğru kelimeler kullanan, takımı önünde doğru konuşmayı yapan ve olumsuz sonuçlarda yine ayağa kalkarak sorumluluğu üstlenen bir teknik direktör hayal ediyorum. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum."

" Mesut Özil'in ülkesine gelmesi çok önemli"

TFF yöneticisi, bir dönem Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen Fenerbahçeli Mesut Özil'in Türkiye'ye gelmesinin önemli olduğunu belirtti.

Mesut'un Türk futbolunun zor bir döneminde geldiğini aktaran Altıntop, "Mesut benim kardeşim, dostum ama bu her konuda aynı fikirde olduğumuz anlamına gelmiyor. Mesut, inanılmaz özel bir insan. Yeteneği de zaten ortada ama her şeyi doğru yaptığı anlamına gelmez. Mesut'u en ağır eleştiren ama en çok savunan kişilerden biriyim. Ülkesine gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Talihsizliği Türk futbolunun çok iyi şartlarda bulunmadığı, çok zor bir dönemden geçtiği bir süreçte gelmesi oldu. Kendi kulübünün beklentileri karşılamadığı bir ortamda böyle bir karakter zorlanabilir ve yıpranabilir. Bu marka ile geldiğinde beklenti büyüyor, herkesin gözü sizin üzerinizde oluyor. Geleceği için, futboldan sonraki kariyeri için inanılmaz bir tecrübe edindiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelecek 3-5 yılda futbolseverlerimiz beklentilerini biraz daha küçültmeli"

Türk futbolunda strateji eksikliği olduğunu anlatan Hamit Altıntop, futbolseverlerin gelecek 5 yılda beklentilerini düşürmesi gerektiğini söyledi.

Üstyapının altyapıyı belirlediğini dile getiren Altıntop, "Başkan ve yönetim saha içindeki oyunu belli ediyor. O kişiler kararı veriyor ve futbol oynanıyor, profesyonelleri getirip oraya koyuyor. İyi bir yönetici en iyisini getirip doğru pozisyonuna koyduğunda doğru işler ortaya çıkacaktır. Kulüplerimiz ilk önce camia olarak neyi temsil ettiklerini, hangi oyun tarzını benimseyeceklerini belirlemeli. Ondan sonra bir hoca arayışı olur. Ülkede sportif direktörümüz yok. Yabancı bir hoca getiriyorsunuz ama sportif direktörünüz veya yönetimde taraftarlarla, medyayla ilişkileri kuracak, hocaya kültürümüzü, duyarlılıklarımızı, artılarımızı ve eksilerimizi anlatacak kimse yok. Hiçbir şekilde stratejimiz yok. Bunu üzülerek söylüyorum ama gerçek bu. Kimse savunmasın. 'Burası Türkiye, burada böyle.' şeklinde bir görüş yok. Ortamı yapan insandır, insanı yapan da değerleridir. Gelecek 3-5 yılda futbolseverlerimiz beklentilerini biraz daha küçültmeli. Futbolu seviyorlarsa olumsuz tezahürattan ziyade daha fazla alkışlamayı tercih ederlerse onlar da bu ortama bir şeyler katmış olurlar. Birlikte hareket etmediğimiz sürece bu işi çözemeyeceğiz." diye konuştu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı

Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim ile ilgili de konuşan Altıntop, "Teknik direktörlüğün kaderinde bu var. Fatih hoca 1996'dan beri teknik direktör. Çok büyük başarıları var. UEFA Kupası kazanan bir hocadan bahsediyoruz. Bize bu güveni, inancı veren, öncülük veren bir hocadan bahsediyoruz ama futbolda artık her gün performans göstermeniz, sonuç sağlamanız lazım. Bunu yapmadığınız sürece zorlanıyorsunuz ya da görevinizden ayrılmanız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Milli takımda oynadığı dönemde Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'na katılamamanın kendisini çok üzdüğünü söyleyen Altıntop, "Yönetici olarak 2024'te Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmanın farklı bir anlamı var mı şu an onu bilmiyorum ama 2006 Dünya Şampiyonası Almanya'daydı. Öyle bir hayalim vardı ama katılamadığımız için inanılmaz üzülüp yıpranmıştım. Toparlanmam da zaman almıştı. Bizim takımımızın 2024'te orada olması gerektiğine inanıyorum. Bizimle beraber olursa çok güzel olur. 2023'te görevimiz sona eriyor. Ondan sonra ne olur bugün bilmiyorum ama bizim takımımız o turnuvada olmalı. Oradaki insanımız için orada bulunması şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyer planları arasında teknik direktörlük olmadığını aktaran Altıntop, "Teknik direktör olmak istemiyorum. Teknik direktör olmamış ama onları geliştirmeye çalışıyor diyenler olabilir ama ben onları geliştirmiyorum. O noktada zaafımız, eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Doğru profesyonelleri, profesörleri, akademisyenleri getirip o arkadaşlara dokunmaya çalışıyorum. En iyi yöneticilik, en iyi başkanlık budur. En iyisini araştırıp en iyi imkanları kendi futbol camiana sunmaktır. Ben teknik direktörlük yapmadım, başarılı olurum da demiyorum. Ama inanıyorum ki burada işi ehline verebilirim diye inanıyorum. Ben liyakat içinde en iyilerini getirebilirim diyorum." diye konuştu.

"Mourinho'nun futbola çok şey katabileceğine inanıyorum"

Hamit Altıntop, Real Madrid'de futbol oynadığı dönemde teknik direktörlük yapan Jose Mourinho'nun son dönemde başarı elde edemediğinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Mourinho'nun futbola çok şey katabileceğine inanıyorum. Çok başarılı olduğunuzda ona göre tartılıyorsunuz. Bu, Fatih Terim için de geçerli. Şampiyon olmadığınızda ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamadığınızda başarısız olarak nitelendiriyorlar. Roma'nın genç oyuncuları var. Onlara kalite kattı. Değerleri arttı. Futbol, sonuç odaklı değil. Oyuncu değeri yıl sonunda arttıysa ve bundan para kazanıyorsanız bu çok değerli bir iştir. Artıyla yılı kapatabiliyorsanız ve genç oyuncular mesafe katettiyse iyi bir yıl geçirmişsinizdir."

"Biz bunu kesinlikle başarabiliriz"

Hamit Altıntop, "Bir Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı ne zaman kazanabiliriz?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Biz bunu kesinlikle başarabiliriz. Yunanistan 2004'te bunu başarabiliyorsa biz de başarabiliriz. 2000'de Galatasaray bunu başarmış ama gerçekçi olmamız lazım. Şu an hiçbir maçta favori rolümüz yok. Şu an takımımız hazır değil. Gelecek yıllarda ne yaptığını bilen bir takımımız olacaktır."

(Son)

Hamit Altıntop'tan gündeme ilişkin açıklamalar (3)
Hamit Altıntop'tan gündeme ilişkin açıklamalar (3)
Hamit Altıntop'tan gündeme ilişkin açıklamalar (3)
Hamit Altıntop'tan gündeme ilişkin açıklamalar (3)

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Futbol Federasyonu, Hamit Altıntop, Türkiye, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamit Altıntop'tan gündeme ilişkin açıklamalar (3) - Son Dakika


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