Son Dakika Haberleri: Hamit Altıntop ve Alkın Kalkavan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Hamit Altıntop ve Alkın Kalkavan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Hamit Altıntop ve Alkın Kalkavan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Altıntop, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Hamit Altıntop, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok etkileyici bulduğunu ve beğendiğini belirten Altıntop, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kalkavan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Alkın Kalkavan, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ve aralarından seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Kalkavan, emeği geçen herkesi kutladığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kalkavan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Alkın Kalkavan, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ve aralarından seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Kalkavan, emeği geçen herkesi kutladığını belirtti.

Hamit Altıntop ve Alkın Kalkavan AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Anadolu Ajansı, Hamit Altıntop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pastırma polemiğinin ardından şimdi de 'cağ kebabı kimin?' tartışması başladı
Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun? Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 17:42:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamit Altıntop ve Alkın Kalkavan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]