Son Dakika Haberleri: Hamit Kaplan Mezarı Başında Anıldı

Hamit Kaplan Mezarı Başında Anıldı

1 saat önce

Eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Hamit Kaplan, vefatının 43. yıldönümünde memleketi Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

Hamit Kaplan Mezarı Başında Anıldı, System.String[]
Eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Hamit Kaplan, vefatının 43. yıldönümünde memleketi Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

5 Ocak 1976'da Çorum'da geçirdirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Hamit Kaplan için düzenlenen anma programında konuşan Hamamözü Belediye Başkanımız Bahattin Destebaş, "Merhum Hamit Kaplan genç yaşına rağmen 175 kez milli mayoyu giymiş, çalışkanlığı, azmi, efendiliği ve spor ahlakı ile Türk güreşinde bir ekol olmuştur" dedi.

Genç sporcuların da bulunduğu programa, Hamit Kaplan'ın oğlu Atilla Kaplan ve yakınları, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi ile Hamamözü Kaymakam Vekili Mehmet Deniz Arabacı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç da katıldı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:19 Kaynak: İHA

Amasya, Hamamözü, Hamit Kaplan, Spor
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