Hamit Kılıç: "Amacımız farkındalık oluşturmak" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "korona virüs denetimleri" konulu genelgesi doğrultusunda yapılan denetimlere Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da katıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda güncel bilgilendirmelerin yanında, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı için önemine dikkat çekti. Ülke genelinde vaka sayılarının artması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile ülke genelinde korona virüs tedbirleri denetimleri sıklaştırıldı. Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde; pazar yerleri, lokantalar, AVM, lunapark, hamamlar, berberler, kuaförler, güzellik salonları, düğün salonları, marketler ve tüm iş yerleri ziyaret edildi, maske takmayan vatandaşlar da ikaz edildi.

"Tüm ekiplerimiz sahada"

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Hamit Kılıç, "81 ilimizde olduğu gibi Bafra'mızda da eş zamanlı olarak maske ve sosyal mesafe denetimi yaparak vatandaşlarımıza uyarı ve bilgilendirmelerde bulunduk. Denetimlerimiz ve uyarılarımız hayatımızın her alanını kapsayacak alanlarda yapılıyor. Tüm ekiplerimiz sahada. Amacımız farkındalık oluşturmak. Birçok ülkeyle kıyaslandığında söz konusu sorunla ilgili ortaya koyduğumuz başarı, birlikte ve kararlı hareket etmemizle doğru orantılı. Bu kararlı duruştan ve hassasiyetten sapma olmaması gerekli" dedi.

Denetimlerde, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı. - SAMSUN