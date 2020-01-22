Hamit Kılıç: "Anında müdahale ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamit Kılıç: 'Anında müdahale ediyoruz' - Son Dakika

Hamit Kılıç: "Anında müdahale ediyoruz"

6 saat önce

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Kar yağışında yollarımızın ulaşıma kapanmaması için ekiplerimiz teyakkuzda" dedi.

Hamit Kılıç:

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Kar yağışında yollarımızın ulaşıma kapanmaması için ekiplerimiz teyakkuzda" dedi.


Bafra'nın dış mahallelerinde etkili olan kar yağışının ardından başlayan temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.


İlçenin Bengü, Meşelitürkmenler ve Komşupınar gibi mahallerinde yer yer etkili olan kar yağışının günlük hayatı olumsuz yönde etkilememesi için yoğun çaba harcanıyor. Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesinin birlikte yürüttükleri kar temizleme çalışmaları geceleri de devam ediyor. Sürekli hazır tutulan ekipler, gelen ihbarları anında değerlendirerek çalışma başlatıyor ve olası sorunların önüne geçiyor. Ekipler grup yollarının yanında mahalle içlerinde de kar temizleme çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "İlçe merkezimizde her ne kadar kar yağışı gerçekleşmese de Bengü, Meşelitürkmenler ve Komşupınar gibi mahallelerimizde etkili olan kar yağışına, ekiplerimiz anında müdahale ederek yolların ulaşıma kapanmasının önüne geçiyor. İçinde bulunduğumuz an itibariyle hiçbir mahallemizde yolların trafiğe kapanması gibi bir durum söz konusu değil. Ekiplerimiz buzlanma ihtimallerine karşı tuz stoku başta olma üzere her türlü donanıma sahip durumda. Bugüne kadar kar yağışının hiçbir mahallemizde hayatı olumsuz yönde etkilememesi için çalışmalarımız farklı ekiplerle gece ve gündüz devam etti. Mevsim itibariyle bundan sonraki süreçte de gerçekleşecek olası kar yağışında yollarımızın ulaşıma kapanmaması için ekiplerimiz teyakkuzda" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Hamit Kılıç, Bengü, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:29 Kaynak: İHA
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