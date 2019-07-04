Hamit Özpolat, Büyükşehir Belediyesinde danışman olarak atandı
48 dakika önce
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'de Dış İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapan Hamit Özpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın danışmanı olarak atandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:42 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'de Dış İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapan Hamit Özpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
'ın danışmanı olarak atandı.
Son olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'de Dış İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapan Özpolat'ın, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde danışman olarak yeni görevine başladığı belirtildi. 1991 yılında Malatya'da ilk özel radyo ve televizyonunu kurarak gazetecilik hayatına başlayan Özpolat, daha sonra Adıyaman
, Elazığ
, Diyarbakır
, Mardin
ve İskenderun
gibi illerde de medya sektöründe yer aldı.
Birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif olarak görev alan Özpolat, daha öncede Malatya Belediyesinde Basın Danışmanı ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü görevlerinde de bulundu. - MALATYA
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