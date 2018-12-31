Hamit Tuna'dan Huzerkent'e Ziyaret

Toroslar
Belediye Başkanı ve MHP Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna
, merkez Akdeniz
ilçesi Huzurkent
Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.
Tuna, bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, koltuk adamı değil, hizmet adamı olduğunu belirtti.
Hiçbir zaman makamlar ve mevkilerin kendilerini değiştirmediğini belirten Tuna, şunları kaydetti:
"Belediyecilik anlamında kimse bize bir şey diyemez. Yönetim anlamında da ben yaptım oldu mantığıyla hareket eden değil, birlikte ortak aklı ortaya koymak suretiyle hizmetlerimizi hayata geçirdik. Biz koltuk adamı değiliz, hizmet adamıyız. Biz, makamları, mevkileri, koltukları masalardan almadık. Biz gönüllerde yer edinebilmek için hizmetlerimizle, insani duruşumuzla milletimizin yüreğinde yer almak için bugüne kadar siyaset yaptık ve hizmet ettik."
Tuna, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde gerçekleştirilecek olan Zafer Yürüyüşü'ne tüm vatandaşları davet etti.