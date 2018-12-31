Son Dakika Haberleri: Hamit Tuna'dan Huzerkent'e Ziyaret

Hamit Tuna'dan Huzerkent'e Ziyaret

25 dakika önce

Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Hamit Tuna'dan Huzerkent'e Ziyaret, System.String[]
Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Tuna, bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, koltuk adamı değil, hizmet adamı olduğunu belirtti.

Hiçbir zaman makamlar ve mevkilerin kendilerini değiştirmediğini belirten Tuna, şunları kaydetti:

"Belediyecilik anlamında kimse bize bir şey diyemez. Yönetim anlamında da ben yaptım oldu mantığıyla hareket eden değil, birlikte ortak aklı ortaya koymak suretiyle hizmetlerimizi hayata geçirdik. Biz koltuk adamı değiliz, hizmet adamıyız. Biz, makamları, mevkileri, koltukları masalardan almadık. Biz gönüllerde yer edinebilmek için hizmetlerimizle, insani duruşumuzla milletimizin yüreğinde yer almak için bugüne kadar siyaset yaptık ve hizmet ettik."

Tuna, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde gerçekleştirilecek olan Zafer Yürüyüşü'ne tüm vatandaşları davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:33 Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Hamit Tuna, Güncel
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