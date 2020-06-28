Hamit Yüksel Mandıracı, TFL Altekma'da

TFL Altekma'dan yapılan yazılı açıklamada, Arkas Spor altyapısında yetiştikten sonra BAL Spor'da forma giyen ve 2016-2019 yıllarında TFL Altekma'da mücadele eden 25 yaşındaki smaçörün geçen sezonu Haliliye Belediyespor'da geçirdiği bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüksel Mandıracı, Altekma ailesine döndüğü için mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydetti.



Kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş da Yüksel'i ailelerinin bir parçası olarak gördüklerini belirterek, "1 yıllık aradan sonra yeniden yuvaya döndü. Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda bize gereken katkıyı yapacağından hiç kuşkumuz yok. Kendisine yeniden hoş geldin diyor ve sakatlıktan uzak güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Kulüp yönetim kurulu üyesi Burak Köse de Yüksel'in çalışkan, hırslı ve kaybetmeyi kabullenmeyen bir oyuncu olduğunu bildirdi.



