Hamitler'de ulaşım etap etap yoluna giriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamitler'de ulaşım etap etap yoluna giriyor - Son Dakika

Hamitler'de ulaşım etap etap yoluna giriyor

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi Gür Cadde'de tamamlanan birinci etap yol çalışmalarının ardından, ikinci etap asfaltlama çalışmaları da hızla sürüyor.

Hamitler'de ulaşım etap etap yoluna giriyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi Gür Cadde'de tamamlanan birinci etap yol çalışmalarının ardından, ikinci etap asfaltlama çalışmaları da hızla sürüyor.


Bursa'da daha sağlıklı ve konforlu ulaşım için yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan ana arterlerdeki mevcut yolları da daha sağlıklı hale getiriyor. Bu kapsamda Hamitler Mahallesi'nde araç trafiğinin en yoğun olduğu Gür Caddesi'ndeki çalışmalar da etap etap sürdürüyor. Çalışmaların ilk etabında 750 metrelik yol gidiş geliş istikameti ve 500 metrelik bölünmüş yolun batı-doğu istikameti kazı dolgu imalatları ile yol sathında iyileştirmeler yapıldı. Bu etapta asfalt kaplama çalışmalarıyla birlikte yaklaşık 3,1 milyon TL harcandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Gür Cadde üzerindeki ikinci etap çalışmalarına da hız kesmeden başlandı. Gerekli kazı dolgu çalışmaları yapılırken, yol sathındaki iyileştirme çalışmalarında sona gelindi. Bu etapta da yaklaşık 1 milyon liralık yatırım öngörülürken, toplamda Gür Cadde'ye yapılan yatırım 4 milyon TL'yi aşacak.


Hedef, konforlu ulaşım


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hamitler Gür Cadde üzerinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Ulaşım Dairesi Başkanı Gazali Şen'den çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, "Şu anda merkezde ulaşımla ilgili 5 ayrı noktada yoğun bir çalışma içindeyiz. Bunlardan bir tanesi de Hamitler Mahallemizdeki Gür Cadde. Hamitler son yıllarda çok hızla gelişen mahallelerimizden bir tanesi. Gür Caddesi'ndeki ilk etap çalışmalarımızı geçen yıl tamamlamıştık. Hızla devam eden ikinci etap çalışmalarını da yerinde inceledik. Çalışmanın bir miktar seyrüseferde olanlara zahmeti olacak ama bittiğinde inşallah bu bölgeye yakışır bir ortam oluşacak. Tüm cadde bağlantıları gayet uygun standartlara gelecek. Hız kesmeden ulaşım ve yolla alakalı yatırımlarımız devam ediyor. Çünkü biz Bursa'nın rahat ulaşılabilir ve gerçekten kişilerin araçla trafiğe çıktıklarında çok rahat seyrüsefer yapmalarını istiyoruz. Bunu sağlamak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalar şimdiden mahallemize, bölgemize hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:01 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil         
11:48
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:20
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı         
22:20
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:44:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamitler'de ulaşım etap etap yoluna giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]