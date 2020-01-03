Hamitler Osmangazi ile gelişiyor - Son Dakika
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Hamitler Osmangazi ile gelişiyor

6 saat önce

Bursa'da modern ve planlı şehirleşmenin yükseldiği Hamitler Mahallesi'nde Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen hizmet binası ve cami çevre düzenlemesi törenle açıldı.

Hamitler Osmangazi ile gelişiyor, System.String[]

Bursa'da modern ve planlı şehirleşmenin yükseldiği Hamitler Mahallesi'nde Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen hizmet binası ve cami çevre düzenlemesi törenle açıldı.


Osmangazi Belediyesi'nin Hamitler'e kazandırdığı yeni hizmet binasında muhtarlık, çay ocağı, spor kulübü, eğitim salonu, bay, bayan ve engelli tuvaletleri yer alıyor. Hamitler hizmet binası, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı törenle açıldı.


Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pazar alanları, otoparklar, sosyal tesisler ve hizmet binaları ile mahalleleri yaşanabilir hale getirdiklerini belirterek, Hamitler Mahallesi'nin de yaptıkları yatırımlarla hızla geliştiğini söyledi. Bursa'nın en güzel şehircilik örneğinin Hamitler'de ortaya çıktığını ifade eden Dündar, "Hamitler, 150 haneden 150 bin nüfusa ulaştı. Buradan 3-4 tane mahalle doğdu. Bu bölgede güzel bir şehircilik örneği ortaya çıkardık. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu bölgede planların uygulanmasına gayret sarf ettik. Neticesinde modern Hamitler'i ortaya çıkardık. Birçok sosyal donatı alanı, parklar, okullar, pazar alanları kazandırdık. Sadece bu bölgede 45 bin daireye oturma izni verdik. Bu planlı şehircilik bütün Osmangazi'ye yansıdı ve 10 yılda 300 bin kişilik modern bir şehir inşa ettik. Şehirleşmek demek sadece bina yapmak değildir. Çöküntü olan binaları ortadan kaldırıp meydanları ortaya çıkarmak, parklar yapmak da dönüşümün başka bir boyutunu oluşturuyor" dedi.


Birbirinden farklı ve her biri alanında en iyi olan projelerle Hamitler'in gelişen Bursa'nın örnek mahallelerinden biri olduğunun altını çizen Dündar, "Burada yaptığımız yenileme çalışması ile cami çevresini düzenledik. Muhtarlık, spor kulübü odası, OSMEK kurslarımızın yer alacağı çok amaçlı salonu, sosyal alanları, kafeteryası ile modern bir hizmet binası inşa ettik. Yeni hizmet binamız ve cami çevre düzenlememiz de vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Burada modern Hamitler'i kurduk, ama eski komşuluğu unutmayalım. Yapılan hizmet hayırlı olsun. Rabbim burada güzel hizmetler yapmayı, güzel vakit geçirmeyi nasip etsin" diye konuştu.


AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın da Osmangazi Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden övgüyle bahsederek, "Hamdolsun Osmangazi'de dokunulmayan yer kalmadı. Bundan dolayı Başkanımız Mustafa Dündar'a müteşekkiriz. Her gün, her hafta farklı bir yerde yenilikler oluyor. Bunlar Bursa'mızın geleceğinin daha iyi olacağının işareti. Hamitler Mahallesi'nde yapılan bu hizmetten dolayı da belediye başkanımız başta olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.


Hamitler Mahalle Muhtarı Hüsamettin Aşkın da Hamitler'e kazandırdığı önemli hizmetlerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.


Açılışın ardından Başkan Dündar, yeni hizmet binasında eğitim gören OSMEK kursiyerlerini ziyaret ederek, kulüp binasındaki vatandaşlarla bir araya geldi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:04 Kaynak: İHA
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