Hamitler, Osmangazi ile Yenileniyor

Hamitler, Osmangazi ile yenileniyor Yıkılan eski muhtarlık ve spor kulübü binasının yerine hizmet binası yapılacakBURSA - Bursa'da modern ve planlı şehirleşmenin yükseldiği Hamitler Mahallesi'nde eski muhtarlık ve spor kulübü binası Osmangazi Belediyesi tarafından yenileniyor.

Hamitler, Osmangazi ile yenileniyor

Yıkılan eski muhtarlık ve spor kulübü binasının yerine hizmet binası yapılacak



BURSA - Bursa'da modern ve planlı şehirleşmenin yükseldiği Hamitler Mahallesi'nde eski muhtarlık ve spor kulübü binası Osmangazi Belediyesi tarafından yenileniyor.

İlçedeki birçok mahalleye sosyal donatı alanları kazandıran Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'ne de değer katacak olan projenin çalışmalarına başladı. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Hamitler Mahallesi Merkez Camii çevresinde bulunan spor kulübü ve muhtarlık binasının yerine daha modern bir bina inşa edilecek. Cami çevresindeki düzenlemelerle birlikte bölgeye yeni bir sosyal donatı kazandırılacak.

Proje kapsamında eski binanın yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptıkları yatırımlarla Hamitler'in gelişerek değiştiğini belirtti. Hamitler Merkez Camii çevresindeki eski binayı yıkarak yerine daha modern bir hizmet binası inşa edeceklerini ifade eden Başkan Dündar, "Muhtarlık ve kulüp lokalinin yer aldığı binayı yıkarak aynı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden inşa edeceğiz. Muhtarlık, spor kulübü, toplantı salonu, çay ocağı ve yeni abdest alma yerlerinin bulunacağı bina daha modern olacak. Böylece hem zayıf ve çürük olan binayı yenilemiş, hem de eski köy hatıralarını cami etrafındaki çevre düzenlemesi ile yeniden yaşatmış olacağız. Yapılan çalışmaların mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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