"Hamle yap hareketsiz kalma" çevrim içi satranç turnuvasının il elemeleri yapıldı

Turnuvanın 7-12 yaş kategorisindeki elemelerinin ise eylül ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

Her ilden ilk üçe giren sporcular, 28 Temmuz Salı günü, "Türkiye Finali On-line Satranç Turnuvası"nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü(ÇHGM) bünyesindeki bakım altında bulunan çocukların katılım göstereceği turnuva öncesinde, çocuklara "www.eba.gov.tr" ve "www.tsf.org.tr" internet sitelerinden çevrim içi eğitim verildi, yaş gruplarına özel konular işlendi ve sorular çözüldü.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortaklığında düzenlenecek turnuvanın, 13-18 yaş kategorisi il elemeleri 750 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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