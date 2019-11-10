Hamleler Ata'ya saygı için yapılıyor
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma etkinliklerine gençler büyük ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma etkinliklerine gençler büyük ilgi gösterdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Satranç İl Temsilciliği tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Müsabakaları düzenlendi. Kadir Has Stadyumu Doğu Loca kısmında düzenlenen etkinliğe büyük ilgi gösterildi. - KAYSERİ
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