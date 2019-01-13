Son Dakika Haberleri: Hamlelerini Engelleri Aşarak Yaptılar

Hamlelerini Engelleri Aşarak Yaptılar

1 saat önce

Şahinbey Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engeliler Haftası nedeniyle Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte satranç turnuvası düzenledi.

Hamlelerini Engelleri Aşarak Yaptılar, System.String[]
Şahinbey Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engeliler Haftası nedeniyle Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte satranç turnuvası düzenledi.

Şahinbey Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün birlikte düzenlediği turnuva Akkent Spor Salonunda yapıldı. Turnuvaya 25 görme engelli sporcu katılırken, müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.

"Başkanımız, her zaman bizlerin yanında"

Düzenlenen turnuvaya katılan sporcular yapılan etkinlikten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanımıza bizlere bu imkanı sunduğu için çok teşekkür ederiz. Engelli dostu olan başkanımız, her zaman bizlerin yanında ve kapısı bizlere her zaman açık. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu sadece önemli günlerde değil bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bu güzel etkinlikten dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ederiz" dedi.

Turnuva sonrasında sporculara kupa ve madalyalarını Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç verdi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:06 Kaynak: İHA

Spor
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