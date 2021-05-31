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"Hamleni Yap" projesi başarıyla yürütülüyor - Son Dakika

"Hamleni Yap" projesi başarıyla yürütülüyor

31.05.2021 11:59

Şehitkamil Belediyesi, satranç sporunu geniş kitlelere öğretebilmek için okul öncesi dönemden başlayarak tüm kademelerde öğrenim gören öğrencileri, antrenör ve branşa özgü eğitim materyalleri desteği ile satranç tahtasının başında buluşturuyor.

Şehitkamil Belediyesi, satranç sporunu geniş kitlelere öğretebilmek için okul öncesi dönemden başlayarak tüm kademelerde öğrenim gören öğrencileri, antrenör ve branşa özgü eğitim materyalleri desteği ile satranç tahtasının başında buluşturuyor. Okullarda çeşitli oyunlarla gerçekleştirilen eğitimler, miniklerden büyük ilgi görüyor.

Satranç sporu adına birbirinden önemli çalışmalara başarıyla imza atan Şehitkamil Belediyesi, 'satranç yılı' olarak ilan ettiği 2021 yılında pandemi önlemleri çerçevesinde branşın geniş kitlelere öğretilebilmesi adına okullarda, gençlik kütüphanelerinde ve spor merkezlerinde çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. Türkiye Satranç Federasyonu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürüttüğü 'Hamleni Yap' projesi kapsamında Şehitkamil ilçesinde anaokullarında öğrenim gören öğrencilere 10 bin adet satranç eğitim seti armağan eden Şehitkamil Belediyesi, Sürekli Satranç Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen branşa özgü eğitimlerin yanı sıra antrenör ve eğitim materyalleri desteği ile okullarda da verilen satranç branşı eğitimlerine destek oluyor.

'Hamleni Yap' projesi kapsamında satranç branşı eğitimlerinin verildiği pilot okullardan biri olan Sabriye Küncülü Anaokulunda minik öğrenciler, akıllı hamleleri ardı ardına yaparken, branş antrenörleri satranç sporunda uzun yıllar mücadele edecek faal müsabık lisanslı sporcu sayısının arttırılması adına okul öncesi öğretmenleriyle iş birliği içinde çalışmalar gerçekleştiriyor.

Sıradaki hedef sporcu sayısının artması

Hamleni Yap Projesi kapsamında kurumlar arası iş birliğiyle yürüttükleri eğitim çalışmalarında sıradaki hedeflerinin satranç branşında yarışmacı sporcu sayısını arttırmak olduğunu açıklayan Şehitkamil Belediyesi Sürekli Satranç Eğitim Merkezi Antrenörü Veysel Çankaya, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Şehitkamil Belediyemiz tarafından satranç branşında gerçekleştirilen çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Belediyemiz, satranç branşına ilgi duyan tüm çocuklarımıza ve gençlerimize satranç eğitim setleri armağan etti. Sadece 2021 yılında proje faaliyetleri çerçevesinde 10 bin anaokulu öğrencisine satranç eğitim seti armağan edildi. Şu anda okullarda, gençlik kütüphanelerinde ve spor merkezlerinde satranç branşının sevilerek öğretilmesine büyük fayda sağlayan tanıtıcı eğitim faaliyetleri sürdürülüyor. Bu çalışmaların oyun ağırlıklı olması, anaokullarında ve ilkokullarda miniklerin büyük ilgisini çekiyor. Proje çalışmaları neticesinde oluşan potansiyel, memnuniyet verici düzeyde. Bundan sonraki hedefimiz, faal müsabık sporcu sayını arttırmak ve yeni şampiyonlar yetiştirmek. Ben branşımıza verdikleri büyük desteklerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Sayın Gulkız Tulay'a teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP

Hamleni Yap projesi başarıyla yürütülüyor
Hamleni Yap projesi başarıyla yürütülüyor
Hamleni Yap projesi başarıyla yürütülüyor
Hamleni Yap projesi başarıyla yürütülüyor

Türkiye Satranç Federasyonu, Şehitkamil, oyunlar, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Hamleni Yap' projesi başarıyla yürütülüyor - Son Dakika Spor


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