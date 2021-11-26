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Hammadde Fiyatlarındaki Artışlar - Son Dakika

Hammadde Fiyatlarındaki Artışlar

26.11.2021 11:24
Hammadde Fiyatlarındaki Artışlar

Gıda fiyatlarındaki yükseliş sadece ülkemizde değil, takip ettiğimiz kadarıyla dünyanın dört bir yanında kendini gösteriyor.

İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Satıcıları Odası Başkanı sn. Mehmet Şükrü Erişen'in, son dönemde üretim girdilerine yönelik yaptığı açıklamadır….

İklim değişikliği sebebiyle tarımsal verimliliğin düşüşü, enerji fiyatlarındaki artış, döviz kuruna bağlı değişen hammadde fiyatlarının yükselişi ne yazık ki devam edecek gibi gözüküyor. Ürünün nihai tüketiciye ulaşana kadar, tedarik zincirinin her halkasında meydana gelen fiyatlardaki artış, esnafımızı isyan noktasına getirdi.

Ürün girdi fiyatlarındaki önlenemez artış, pandemiden bu yana gündemimizde ve esnafımızın en temel sorunlarının başında yer alıyor. Hemen hemen hergün ürünlere yapılan zamlar, ay ve yıl bazında değerlendirildiğinde esnafımızın kaldıramayacağı kadar yüksek oranlara tekabül ediyor.

Ürün Zammı Çözüm Değil!

Hammaddede meydana gelen artışların durmadan artması sebebiyle güncellediğimiz fiyat tarifeleri esnafımızın zararını karşılayamıyor. İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası olarak, enflasyon karşısında üyelerimizin zor durumda kalmamaları adına her yıl düzenli olarak gevrek ve pide tarifelerini yenilemekteyiz. Bu yıl ilk defa iki kez ürün fiyatlarını arttırdık, ancak gelen hammadde zamları durmadığından yaptığımız fiyat güncellemeleri yetersiz kalıyor. Ürünlerimizde fiyatları arttırsak da hammadde maliyetleri karşısında yapılan zammın anlamı kalmıyor. Kısacası ürünlere yapılan zam karşısında ne esnafımız mutlu oluyor, ne de tüketici.

Birçok sektörde mevcut olan bu sıkıntılarımızı sivil toplum kuruluşları olarak sürekli dile getiriyoruz. En basit şekilde un, yağ, şeker bizim esnafımızın temel hammaddeleri. Bu maddeleri vatandaş bile markette bulmakta zorlanır hale geldi. Yakıta gelen zamlar, işçiliğe yakın dönemde gelecek zam, pandemi sebebiyle ambalaja gelen zamlar ve birçok gider kalemi esnafın omzunda. Ekonominin yapıtaşı olan esnafı bu kadar zam ve ödemeyle boğmak, istihdamda yaşanacak azalış başta olmak üzere ülke ekonomisine büyük kayıp getirecektir.

Yaşanan bu global hammadde krizi karşısında bireysel ve toplumsal bazı önlemlerin ivedilikle alınması gerektiği çok aşikar. Fırsatçılığa izin verilmemesi, sürekli fiyat denetimlerin yapılması gibi devlet yoluyla alınacak önlemlerin kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Devletimizin zor şartlardaayakta kalmaya çalışan esnafımıza destek paketleri ve teşvikler sunmasını bekliyoruz. Aksi takdirde ekonomimizin can damarı küçük esnafın kepenk indirmesi işten değil.

Togo Cumhuriyeti, Enerji, Döviz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Hammadde Fiyatlarındaki Artışlar - Son Dakika


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