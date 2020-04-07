Hammadde ithalatı yeniden geriledi
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Sanayi üretiminin yönünü işaret eden göstergelerden biri sayılan hammadde ithalatı, aylık bazda 2020'nin ilk çeyreğinde baz etkisi nedeniyle yüksek çıkması gerekirken mart ayında ithalatı yüzde 1.05 oranında geriledi.
Sanayi üretiminin yönünü işaret eden göstergelerden biri sayılan hammadde ithalatı, aylık bazda 2020'nin ilk çeyreğinde baz etkisi nedeniyle yüksek çıkması gerekirken mart ayında ithalatı yüzde 1.05 oranında geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:58
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