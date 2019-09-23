Son Dakika Haberleri: Hammaddede korumacıklık ihracata engel
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Hammaddede korumacıklık ihracata engel

21 dakika önce

Dünya ile rekabet eden iklimlendirme sektörü hammadde alımındaki uygulamadan şikayetçi.

Hammaddede korumacıklık ihracata engel, System.String[]

Dünya ile rekabet eden iklimlendirme sektörü hammadde alımındaki uygulamadan şikayetçi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:45 
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