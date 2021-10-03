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Hammer ve Faust, maçlara Ankara'da hazırlanıyor - Son Dakika

Hammer ve Faust, maçlara Ankara'da hazırlanıyor

03.10.2021 21:05
Hammer ve Faust, maçlara Ankara'da hazırlanıyor, System.String[]

Türk boks kulübü EC BOXİNG'in Avrupa ve amatörde dünya şampiyonu Christian Hammer ve geleceğin starı Viktor Faust, önemli maçları öncesi hazırlıklarını Bülent Başer eşliğinde Ankara'da sürdürüyor.

Türk boks kulübü EC BOXİNG'in Avrupa ve amatörde dünya şampiyonu Christian Hammer ve geleceğin starı Viktor Faust, önemli maçları öncesi hazırlıklarını Bülent Başer eşliğinde Ankara'da sürdürüyor.

Önümüzdeki iki hafta içinde Amerika ve İngiltere'de ringe çıkacak olan Türk boks kulübü EC BOXİNG'in ağır sıklet boksörleri bu önemli maçlara Ankara'da hazırlanma kararı aldı. Avrupa ve amatörde dünya şampiyonu Chirsian Hammer ve gelecekte dünya şampiyonu olacağına kesin gözüyle bakılan Ukraynalı Viktor Faust, kulübün başantrenörü Bülent Başer, eşliğinde Ankara'ya geldi. Boksörler, 19 Mayıs Boks Salonu'nda antrenmanlara son sürat devam ediyor. Türkiye'yi boksta dünyaya tanıtmak için mücadele verdiklerini belirten Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer, "Rahmetli Sinan Şamil Sam ile birlikte Ankara'da boksa başlamıştık. Ardından da profesyonel boksta kendisiyle birlikte tüm maçlarda görev aldım. İçimde hep bir ukde idi Ankara'ya dünya starlarını getirerek tanıtmak. Başarılı iş adamımız Ali Yücelen'in de destekleriyle hedefimizi gerçekleştirdik. Sporcularım da bu önerime sıcak baktılar ve hazırlıklarımızı başkentimizde yapıyoruz" dedi.

EROL CEYLAN: "DÜNYANIN EN BÜYÜK GALASINDA BİZ DE SAHNE ALACAĞIZ"

Dört kez Almanya'nın ve geçtiğimiz yıl da dünyanın en iyi promotörü seçilen EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, dünyanın en büyük galasının gerçekleşeceği gecede sahne alacaklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta İngiltere'de yapılan dev karşılaşmada Dünya şampiyonu Anthony Joshua'yı yenerek dünya klasmanındaki beş büyük kemerden dördünü kazanan Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk'in bu başarısının ardından gözler beşinci kemer olan WBC dünya şampiyonluk maçının yapılacağı Tyson Furry ve Deontay Wilder maçına çevrildi. Dünyanın efsane maçlarının yapıldığı Las Wegas'taki T-mobile Arena'da 9 Ekim Cumartesi gerçekleşecek olan gecede boksörümüz Viktor Faust Amerikalı Meke Marshall'a karşı ringe çıkacak. Ardından 16 Ekim gecesi yine Avrupa şampiyonumuz Christian Hammer de İngiltere'de şu an dünya şampiyonu olan Tyson Fury'in kardeşi Hughie Fury'e karşı eldiven giyecek" şeklinde konuştu.

VEDAT ALYAZ: "DEVLER ARENASINDA BİZ DE VARIZ"

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, tüm dünyanın nefesini tutarak izleyeceği bu önemli boks galasında Türk kulübün boksörü, antrenörü ve promotörünün de yer almasının ülke boksu için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bir zamanlar bu tür organizasyonları televizyonlardan izleyerek iç çekerdik, şimdi ise bizzat bu dev galaların içinde yer alıyoruz. Şayet boksörümüzün kazanırsa gelecek yıllarda oradaki ana maça da Türk imzası atacağız" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Hammer ve Faust, maçlara Ankara'da hazırlanıyor
Hammer ve Faust, maçlara Ankara'da hazırlanıyor
Hammer ve Faust, maçlara Ankara'da hazırlanıyor

England, Ankara, Boks, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hammer ve Faust, maçlara Ankara'da hazırlanıyor - Son Dakika


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