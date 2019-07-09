Son Dakika Haberleri: Hammond'dan May'e şartlı kabul teklifi
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Hammond'dan May'e şartlı kabul teklifi

33 dakika önce

Times'ın haberine gore, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond, Theresa May'in eğitim için istediği 27 milyar sterlinlik bütçe planını ancak Muhafazakar Parti üyelerinin anlaşmasız Brexit üzerinde "tarafsız olarak oy kullanmaları" şartıyla kabul edeceğini söyledi.

Hammond'dan May'e şartlı kabul teklifi, System.String[]
Times'ın haberine gore, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond, Theresa May'in eğitim için istediği 27 milyar sterlinlik bütçe planını ancak Muhafazakar Parti üyelerinin anlaşmasız Brexit üzerinde "tarafsız olarak oy kullanmaları" şartıyla kabul edeceğini söyledi.
Hammond, parti üyelerinin Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasına yönelik oy kullanmaları için teşvik edilmeleri durumunda, May'in söz konusu teklifini May görevden istifa etmeden reddedeceğini vurguladı. Hammond ayrıca, anlaşmazlık durumunda kararın karşısında olduğunu sesli olarak dile getirirken anlaşmasız Brexit'in olmaması için her türlü yola başvuracağını belirtti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:58 Kaynak: DHA
Philip Hammond, Theresa May, Times, Ekonomi
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