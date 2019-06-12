Son Dakika Haberleri: Hammond: Johnson Brexit sürecini 31 Ekim'e kadar tamamlayamaz
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Hammond: Johnson Brexit sürecini 31 Ekim'e kadar tamamlayamaz

4 saat önce

– Birleşik Krallık Maliye Bakanı Phillip Hammond, ülkenin yeni başbakanı olarak Theresa May'in yerine favori aday olarak görülen Boris Johnson'ın Brexit sürecini 31 Ekim'e kadar tamamlamasının "olanaksız" olduğunu söyledi.

Hammond: Johnson Brexit sürecini 31 Ekim'e kadar tamamlayamaz, System.String[]
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Phillip Hammond, ülkenin yeni başbakanı olarak Theresa May'in yerine favori aday olarak görülen Boris Johnson'ın Brexit sürecini 31 Ekim'e kadar tamamlamasının "olanaksız" olduğunu söyledi.
Johnson, kendisinin başbakan olması durumunda Birleşik Krallık'ın 31 Ekim'e kadar Avrupa Birliği'nden ayrılacağını ileri sürmüştü.
Hammond, "adayların kendilerini sıkıştırmalarının mantıklı olmadığını" söyledi ve Parlamento'nun ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasına izin vermeyeceğini belirtti.
Bunun yanında, Ekim'e kadar Parlamento'da çoğunluk oyu alacak bir ayrılma anlaşması oluşturulmasının kolay olmayacağını vurgulayan Hammond, Parlamento'nun AB'den ayrılmak için bir çözüm bulamaması durumunda "referandum veya genel seçim yoluyla yeniden halka dönmeleri gerekeceğini" söyledi. 


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Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:31 Kaynak: DHA
Parlamento, Ekonomi
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