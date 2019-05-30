Hammond: Öncelik Brexit için bir çözüm bulmak olmalı
1 saat önce
– Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond, hükümetin önceliğinin, anlaşmasız bir Brexit'e odaklanmak yerine, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılışı konusunda bir çözüm bulmak olması gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:22 Kaynak: DHA
– Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond, hükümetin önceliğinin, anlaşmasız bir Brexit'e odaklanmak yerine, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılışı konusunda bir çözüm bulmak olması gerektiğini söyledi.
Hammond, anlaşmasız bir Brexit'in önlenmesi için hükümete karşı oy kulanma seçeneğini ortadan kaldırmadı.
Muhafazakar Parti'nin liderlik seçimi hakkında konuşan Hammond, seçimlerin kimin daha çok harcama sözü vereceği yarışına dönemeyeceğini umduğunu söyledi.
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