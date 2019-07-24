Son Dakika Haberleri: Hammur basın bayramını kutladı
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Hammur basın bayramını kutladı

1 saat önce

Van'da yeni kurulan 'Hammur' işletme sahipleri Hakan Elçi ve İrfan Sarıca,ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırlayarak 24 Temmuz Basın bayramlarını kutladı.

Hammur basın bayramını kutladı, System.String[]
Van'da yeni kurulan 'Hammur' işletme sahipleri Hakan Elçi ve İrfan Sarıca,ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırlayarak 24 Temmuz Basın bayramlarını kutladı.

Van'da kamuoyunu bilgilendirme noktasında görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan ulusal ve yerel basın mensuplarını Hammur'da ağırlayan işletme sahipleri Hakan Elçi ve İrfan Sarıca, çalışmalarında kendilerine başarılar diledi. Basının önemine de değinen Sarıca, "Dünyanın her tarafında kamuoyunu bilgilendiren tüm basın mensuplarımızın bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

İşletme hakkında gazetecilere bilgilendirmede bulunan Elçi, "15 gün önce işletmemizi açtık ve misafirlerimizi ağırladık. Mantı çeşitlerinin ağırlıklı olarak servis edildiği iş yerimiz, ızgara çeşitleri ve dünya çaylarıyla da misafirlerine hizmet veriyor. Kahvaltı çeşitlerinin de yer aldığı iş yerimiz, Van ve bölge halkına hizmetin en iyisini sunabilmenin yanı sıra 20 kişinin istihdamını da sağlayarak, kentin ekonomisine katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı

İşletmede çocuklu aileleri de unutmadıklarını dile getiren Elçi, oluşturdukları oyun parkı ile ailelerin rahatça zamanlarını geçirebileceklerini söyledi. Dünya mantılarını Van'a getirdiklerini söyleyen işletme ortaklarından İrfan Sarıca ise, "Çin, İtalya, Gürcü ve Polonya'nın yanında Sinop ve Kayseri başta olmak üzere 20'ye yakın mantı çeşidimiz var. Aynı şekilde dünya çaylarımız da var. Çin çayından Arjantin çayına kadar çeşitlerimiz var. Tercihe göre gözleme ve dünya tatlılarını konseptimizde barındırıyoruz. Mantı sevmeyen müşterilerimizi düşünerek kaşarlı köftemiz, anne köftesi ve anne kavurması şeklinde ev yemeklerimiz mevcut. Bunun yanında çocuk gelişim uzmanımız eşliğinde çocuklarımız oyun parkında ve çocuk sinemasında zaman geçirirken, anne ve babaları da rahat bir şekilde yemeklerini yiyebiliyor. Açık hava terası olan ve kahvaltı servisi yapabilen bir işletmeyiz. Kahvaltı çeşitlerimiz sıcak ağırlıklı olmak üzere doğal çeşitlerimiz var" diye konuştu. - VAN
Anne, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:18 Kaynak: İHA
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