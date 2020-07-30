Hamo Ağa'ya 'Barış Elçisi' plaketi - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 4 eşi, 56 çocuğu ve 300'den fazla torunu olan Hamo Ağa lakaplı kanaat önderi ve Bismil Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan'a (71), husumetli aileler arasındaki kan davalarını barışla sonlandırdığı için, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi tarafından 'Barış Elçisi' plaketi verildi.

Diyarbakır'da, 4 eşi, 56 çocuğu ve 300'den fazla torunu bulunan Hamo Ağa lakaplı kanaat önderi ve Bismil Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan, bölgede şimdiye kadar 123 aile arasındaki kan davası, kavga, ihtilaf ve uyuşmazlıkları barışla sonlandırdı. Hamo Ağa'nın yaptığı bu girişimler nedeniyle Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi tarafından 'Barış Elçisi' plakete verildi. Hamo Ağa'ın Işıklar Mahallesi'ndeki evine beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cem Taş ile birlikte gelen Kaymakam Çiftçi, Hamo Ağa'nın sadece bu yıl 20'den fazla aile arasındaki husumeti çözdüğünü söyledi. Kaymakam Çiftçi, "Sur ilçemizde bu yıl oluşan 20'den fazla ihtilaf, uyuşmazlık, kavga ve kan davasına barış elçisi olarak aracılık yaparak olayların kan dökülmeden barışla ve hayırla neticelenmesinde önemli rol oynayan değerli büyüğümüz, kanaat önderi, Bismil Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan Teşekkür belgesi ve plaketle teşekkürlerimizi ilettik. İnsanları birbirlerine yaklaştıran, hayra iyiliğe, güzelliğe teşvik eden Hamo Ağa ve diğer kanaat önderinden Allah razı olsun. Allah bizleri birlikten, kardeşlikten, huzurdan ve barıştan ayırmasın" dedi.Hamo Ağa da kendisine plaket ve teşekkür belgesi verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Her zaman insanların barış içerisinde ve kan dökmeden iç içe yaşamasına katkıda bulunmak için hazırım. Bölge insanlarının barış ve huzur içerisinde yaşaması tek arzumdur" diye konuştu.