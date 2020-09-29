Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi

Küresel düzeyde giderek artan Covid-19 vakalarının, petrol talebindeki toparlanmayı yavaşlatacağına ilişkin endişelerinin büyümesiyle, hampetrol fiyatları düştü.

Rusya Enerji Bakanı Alexender Novak, Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada, küresel petrol piyasasının istikrar kazandığını, piyasalarda genel dengenin sağlandığını vurgulasa da, küresel petrol talebinin 2020 yılında, geçen yıla göre yüzde 10 düşmesinin beklendiğine dikkat çekti.