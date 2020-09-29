Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi - Son Dakika

Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi

Küresel düzeyde giderek artan Covid-19 vakalarının, petrol talebindeki toparlanmayı yavaşlatacağına ilişkin endişelerinin büyümesiyle, hampetrol fiyatları düştü.

Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi, System.String[]

Küresel düzeyde giderek artan Covid-19 vakalarının, petrol talebindeki toparlanmayı yavaşlatacağına ilişkin endişelerinin büyümesiyle, hampetrol fiyatları düştü.

Rusya Enerji Bakanı Alexender Novak, Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada, küresel petrol piyasasının istikrar kazandığını, piyasalarda genel dengenin sağlandığını vurgulasa da, küresel petrol talebinin 2020 yılında, geçen yıla göre yüzde 10 düşmesinin beklendiğine dikkat çekti.

Yatırımcılar, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) Çarşamba günü ABD piyasalarının açılış saatmlerinde, özel kuruluş Amerikan Petrol Enstitusü'nün de (API) bugün ilerleyen saatmlerde açıklayacakları petrol stoklarına ilişkin verilere odaklandılar.Vadeli işlemlerde, Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.75 düşüşle 42.12 dolara, Kasım tasliki ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.94 düşüşle 40.22 dolara geriledi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.35 düşüşle 42.36 dolar,Batı Teksas yüzde 0.39 düşüşle 40.25 dolar,altın yüzde 0.32 artışla 1,887.67 dolar,gümüş yüzde 1.03 artışla 23.93 dolar,bakır yüzde 0.66 artışla 6,595.00 dolar,platin yüzde 1.35 düşüşle 881.99 dolar,paladyum yüzde 0.80 artışla 2,283.01 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın, dolardaki yükselişin de etkisiyle 474 liraya, çeyrek altın 778 liraya, Cumhuriyet altını da 3,096 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, geçen hafta piyasalarda yaşanan sert satış sonrası altının yeni haftaya toparlanma çabasıyla başladığı bir giriş yaptığına dikkat çekilerek, şöyle denildi: "1,861 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, günün ilk saatlerine satıcılı başlarken, 1,848 dolar/onsla seansın en düşük seviyesini kaydetti. "Seans ortasına doğru toparlanma gayesinde hareket eden sarı maden, ABD'den gelen teşvik paketi açıklaması sonrası pozitif bir seyirle hareket etti. "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin virüsün etkilerini azaltmak için 2.2 trilyon dolarlık bir teşvik paketi üzerinde anlaşılabileceğini duyurması, piyasalar açısından oldukça pozitif bir söylem olarak öne çıktı. "Gün boyunca bu haberi fiyatlayan piyasalar, altın fiyatının da yukarı doğru desteklenmesine sebep oldu. 1,881 dolar/ons seviyesinde günü tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla yüzde 1.0'in üzerinde kazanç elde etmiş oldu."Gümüş de teşvik haberlerinden nasibini alarak 22.88 dolar/onstan başladığı günü, 23.67 dolar/onstan tamamlayarak önceki güne kıyasla yüzde 3.46 kazancı hanesine yazmış oldu. "Platin, günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 883 dolar/onstan seansı tamamladı ve günlük bazda yüzde 3.84 kazancı hanesine yazdı. "Paladyum, birkaç gündür sürdürdüğü yatay yönlü hareketinin ardından dünkü seansta yeşilde kapattığı bir günü geride bıraktı. Seansı 2,270 dolar/onstan tamamlayan paladyum, önceki güne kıyasla yüzde 2.16 kazançla günü tamamladı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda haftanın ilk seans gününde alıcıların iştahlı olması dolayısıyla işlemler dünya fiyatlarının üzerinde 0.70 - 1.00 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 5,433 kg altın, 5,037 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Enerji, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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