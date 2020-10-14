Hampetrol fiyatları küresel toparlanma kaygılarıyla düştü - Son Dakika

Hampetrol fiyatları küresel toparlanma kaygılarıyla düştü

14.10.2020 13:57
Hampetrol fiyatları küresel toparlanma kaygılarıyla düştü, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son yayımlanan aylık raporunda, Eylül ayında Ağustos'a göre "belirgin bir şekilde aşağıda" olduğu belirtilen petrol fiyatları düştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son yayımlanan aylık raporunda, Eylül ayında Ağustos'a göre "belirgin bir şekilde aşağıda" olduğu belirtilen petrol fiyatları düştü.

Bununla birlikte, raporda OPEC'in küresel petrol talebinin 2020 yılında günde ortalama 9.5 milyon varil düşüşle günde ortalama 90.3 milyon varile düşeceğine ilişkin öngörüsünde bir değişiklik yapılmadı.

OPEC raporunda, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin olarak da, bu yıl küresel ekonomik büyüme öngörüsü "eksi yüzde 4.1" düzeyinde sabit tutulurken, 2021 yılı için ekonomik büyüme öngörüsü yüzde 4.6 düzeyine çekildi.Bu gelişmelerle, Kasım teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 0.62 düşüşle 39.95 dolar ile yeniden 40 doların altına, Aralık teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.54 düşüşle 42.22 dolara geriledi.


Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, Petrol, Eylül, Opec, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hampetrol fiyatları küresel toparlanma kaygılarıyla düştü - Son Dakika Ekonomi

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