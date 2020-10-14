Hampetrol fiyatları küresel toparlanma kaygılarıyla düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son yayımlanan aylık raporunda, Eylül ayında Ağustos'a göre "belirgin bir şekilde aşağıda" olduğu belirtilen petrol fiyatları düştü.

Bununla birlikte, raporda OPEC'in küresel petrol talebinin 2020 yılında günde ortalama 9.5 milyon varil düşüşle günde ortalama 90.3 milyon varile düşeceğine ilişkin öngörüsünde bir değişiklik yapılmadı.