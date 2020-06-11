Hampetrol fiyatları stoklar ve talep kaygılarıyla düştü

Küresel emtia piyasalarında hampetrol fiyatları, ABD'de rekor düzeylere yükselen stoklar ve artan talep kaygılarıyla düştü.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) ABD genelindeki hampetrol stoklarının geçen hafta 5.7 milyon varil artışla 538.1 milyon varillik rekor düzeye tırmandığını açıkladı.

Buna karşılık, ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, ABD ekonomisinde toparlanmanın uzun süreceğine ilişkin öngörüler yapıldı.

Fed'in para kurulundaki politika yapıcılar, ABD ekonomisinin ayağa kalkması için verdiği olağanüstü desteği en az birkaç yıl sürdüreceğinin sinyalini verdiler.

Bu gelişmelerle, Temmuz vadeli ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatları yüzde 6.94 düşüşle 36.86 dolara kadar inerken, Ağustos vadeli Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 5.87 düşüşle 40 doların da altına inerek, 39.29 dolara geriledi.