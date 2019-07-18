"HAMR" Sincan'da sahnelendi
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İçişleri Bakanlığının desteğiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen "HAMR" adlı tiyatro oyunu Sincanlı vatandaşlarla buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:49 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığının desteğiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen "HAMR" adlı tiyatro oyunu Sincanlı vatandaşlarla buluştu.
Uyuşturucu ile mücadele ve zararlarını anlatan "HAMR" adlı tiyatro oyunu Sincan Belediyesi
Lale Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Gösterimi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan
, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi. Uyuşturucu bağımlısı gençlerin öldükten sonra yaşadıkları pişmanlığı anlatan tek perdelik oyun, izleyenlerden büyük beğeni ve alkış topladı. Oyunun ardından oyunculara plaket ve çiçek verildi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da oyunculara teşekkür etti. - ANKARA
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