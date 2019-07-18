Son Dakika Haberleri: "HAMR" Sincan'da sahnelendi
Son Dakika Güncel Haber

"HAMR" Sincan'da sahnelendi

2 saat önce

İçişleri Bakanlığının desteğiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen "HAMR" adlı tiyatro oyunu Sincanlı vatandaşlarla buluştu.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen "HAMR" adlı tiyatro oyunu Sincanlı vatandaşlarla buluştu.

Uyuşturucu ile mücadele ve zararlarını anlatan "HAMR" adlı tiyatro oyunu Sincan Belediyesi Lale Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Gösterimi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi. Uyuşturucu bağımlısı gençlerin öldükten sonra yaşadıkları pişmanlığı anlatan tek perdelik oyun, izleyenlerden büyük beğeni ve alkış topladı. Oyunun ardından oyunculara plaket ve çiçek verildi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da oyunculara teşekkür etti. - ANKARA
Sincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe internetten hoca arıyor! Dolar düşüşünü sürdürüyor! İşte son durum Fikret Orman: Adriano takımdan ayrıldı YKS Türkiye birincisi: Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:14:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "HAMR" Sincan'da sahnelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]