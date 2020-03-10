HAMR tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam HAMR tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak - Son Dakika

HAMR tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak

7 saat önce

Uyuşturucu bağımlılığı ve buna bağlı suç işleme potansiyeli olan bireylerde farkındalık oluşturmak için HAMR adlı tiyatro oyunu Kars'ta sahne alacak.

HAMR tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak, System.String[]

Uyuşturucu bağımlılığı ve buna bağlı suç işleme potansiyeli olan bireylerde farkındalık oluşturmak için HAMR adlı tiyatro oyunu Kars'ta sahne alacak.


Gençleri bilgilendirmek, onları bu madde merakından uzak tutmak, ailelerine ve yakınlarına genel bilgileri tiyatro yolu ile öğretilerek anlatılacak.


HAMR" adlı tiyatro oyunu, 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14.00'de Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşacak.


HAMR adlı oyunun konusu:


"Hamr" uyuşturucu bağımlısı oldukları için hayatları son bulmuş dört genç insanın yaptıkları hatalarla baş etmelerini anlatan bir tiyatro oyunudur. Dördü de hayatlarının belli zamanlarında farklı sebeplerle uyuşturucu bağımlısı olur ve bu bağımlılık hayatlarının son bulmasına sebep olur. Öldükten sonra ise dünya ve diğer dünya arasında kalarak, Araf bölgesinde sıkışırlar. Oraya nasıl geldikleri ve nerede oldukları hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Bir karmaşa, arayış içindeyken ve ne olduğu konusunu sorgularlarken gerçek hayatta onlara uyuşturucu bulmalarını sağlayan Zehir Taciri (Şeytan) onların dünyayla bağlantısı olarak karşılarına geçer. Ölüm sebepleri ve cenazelerinin ardından aileleri ve tanıdıklarının yaşadıkları hakkında fikir sahibi olmayan dört genç, Zehir Taciri'nin onlara izlettiği videolarla hataları, ailelerine yaşattıkları ve yaşamlarını kendi elleriyle nasıl sonlandırdıklarıyla yüzleşirler.


Öte yandan tiyatro oyununa 15 yaş vatandaşlar davet edildi. - KARS

Genç, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçelievler'de genç kızın 2. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, otomobil alev aldı Şehidin balmumu heykelini yaptırıp ailesine hediye ettiler İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:10:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HAMR tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]