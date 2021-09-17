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Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı - Son Dakika

Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı

17.09.2021 11:08

Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı Balık sezonunun açılması ile beraber pazarlarda balık tezgahları dolup taştı.

Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı

KOCAELİ - Balık sezonunun açılması ile beraber pazarlarda balık tezgahları dolup taştı. Balık tezgahlarında hamsinin fiyatının 10 TL'ye kadar düşmesi, yeşillik fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.

Balık sezonunun açılması ile beraber balıkçılar tezgahlarını pazarda da açmaya başladı. Balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanırken, fiyatlar da 30 TL'den 10 TL'ye kadar düştü. Kimi müşteriler balıkların taze olmadığını söylerken, kimi müşteriler de balıklardan memnun olduğunu söyledi. Balığın yanında salata yapmak isteyen vatandaşlar yeşillik tezgahlarına yönelince ise büyük şaşkınlık yaşadı. Balık sezonu nedeniyle yeşilliklerde fiyat artışı yaşandığını gören vatandaşlar tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, "Balık alan bir aile yanına bir salata yapamayacak mı, kıvırcığın tanesi 5 TL olmuş" diyerek isyan etti.

"Geçen hafta 30 TL olan hamsi bu hafta 10 TL oldu"

Balığın bol olduğunu söyleyen pazarcı Kadir Güzel, "Geçen hafta 30 TL olan hamsi bu hafta 10 TL oldu. Hamsi bugün bol yarın ne olur bilmiyoruz. Havaların güzel olmasıyla beraber balık fiyatları düştü. Bir ay sonra yine 30 TL'ye kadar çıkabilir. Para kazanmıyoruz ama ne yapalım elimizden çıkarmamız lazım bu balıkları. İstavritin fiyatı da 10 TL oldu. Komşu ile bir rekabetimiz yok, onlar bizim kardeşlerimiz. İsteyen bizden alır, isteyen yanımızdaki balıkçılardan" dedi.

Balıkların Karadeniz'den geldiğini söyleyen Şahin Sap, "Balıklar çok ucuz. Vatandaşlarımız salyadan korkmasına gerek olmadan balıkları gönül rahatlığı ile tüketebilir. Şu an balıklarımız aşırı şekilde yoğun, bol ve bereketli. İnşallah bu bolluk böyle devam eder. Vatandaşlar bu sene balığa doyacak, nasipse öyle gözüküyor. Palamut az çıktığı için biraz yüksek, onun da fiyatı düşecektir. En bol çıkan balık Karadeniz hamsisi" diye konuştu.

"Yeşilliklerin fiyatı yükselmiş"

Fiyatların uygun olduğunu söyleyen müşteri Mehmet Aycı, "Balıklar bol ancak gördüğüm kadarı ile balık taze değil. Bunun sebebi halin en düşük ürünlerini pazara getirmeleri ve ben buna karşıyım. Biraz kaliteli ürünü ucuza yönlendirmeleri lazım. Balık yanında salata türleri tüketildiği için yeşilliklerin fiyatı yükselmiş. Yani balık bolken fiyat düşüyorsa kıvırcık, yeşillik veya salatanın ürünleri de çok olursa fiyat düşecek demektir" şeklinde konuştu.

Yeşillik fiyatlarının yükseldiğini söyleyen pazarcı Yaşar Gülmez, "Balık sezonu açılması ile kıvırcık ve soğanda fiyat değişti. Daha önce kıvırcığın tanesini 3-4 TL'ye satıyorduk, bugün 5TL'ye sattık. Keza ıspanak da öyle. 5 TL'ye satılmayan ıspanak bugün 6-7 TL oldu" ifadelerini kullandı.

Fiyatların yükselmesinden memnun olmadığını belirten Servet Öye adlı vatandaş, "Balıkların çıkması ile kıvırcık ve yeşillik fiyatları tavan yaptı. Bir an önce bu konuda yetkililerin bir el atması lazım. Vatandaş yemeğin yanında bir salata yapıp yiyemeyecek mi? Şu an kıvırcığın fiyatı 5 TL, geçen hafta 3-4 TL arasındaydı. Her şey pahalandı" dedi.

Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı

Türk Lirası, Karadeniz, İsyan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı - Son Dakika
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