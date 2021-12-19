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HAMSİ AVCILIĞI DİBE VURDU, FİYATI 6 KAT ARTTI - Son Dakika

HAMSİ AVCILIĞI DİBE VURDU, FİYATI 6 KAT ARTTI

19.12.2021 09:25

KARADENİZ'de sezon başında bolca avlanan ve kilosu 10 TL'den satılan hamsi, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle kuzeye yöneldi.

KARADENİZ'de sezon başında bolca avlanan ve kilosu 10 TL'den satılan hamsi, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle kuzeye yöneldi. Böylece hamsi avcılığı dibe vururken, kilosu da son yılların en yüksek fiyatı olan 60 TL'ye kadar çıktı.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile sezon başında bolca avlanan hamsi, daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi. Bu yıl kuzeye erken göç eden hamsinin fiyatı 60 TL'ye çıkarken, yerini bolluğu yaşanan istavrite bıraktı.

'AZ MİKTARDA GELİYOR, FİYATI DA YÜKSEK'

Hamsi fiyatının her geçen gün arttığını belirten balıkçı Ahmet Çoğalmış Sezona istavritle başladık. Hamsi ile devam ettik. Hamsiyi bitirdik şimdi yine istavrit bolluğu ile sezona devam ediyoruz. İstavrit fiyatlarında çok fazla oynama olmadı. Sezon başından beri 10 ile 15 TL arasında fiyatı gidip, geliyor. Tezgahlarda diğer balıklarımızda var. Ama burada bu mevsimde en fazla rağbet gören hamsi oluyor. Az miktarda avlanabilen hamsi tezgaha da az miktarda geliyor ve fiyatı da yüksek oluyor. Sezon başında 10 TL'ye sattığımız hamsi, şimdi 60 TL diye konuştu.

'HAMSİ SOĞUK SULARA GÖÇTÜ'

İstavrit avı ile başlayan sezonun yine istavritle devam ettiğini belirten balıkçı Yakup Bektaşoğlu da Hamsi soğuk sulara doğru göçtü, gitti. Şimdi fiyatı 50 ile 60 lira arasında gidip, geliyor. Ama sezonun en bol balığı istavrit oldu. Halen daha tezgahta yer almaya devam ediyor. Fiyatı oldukça uygun ve lezzetli dedi.

Tezgaha alışverişe gelen Ömür Avcı ise İlk başlarda palamut iyi çıktı. Sonra peşine hamsiyi bekledik. Hamsi ilk dönemlerde iyiydi. Tezgahlar hamsi ile doluydu ve fiyatı da uygundu. Şimdi hamsinin fiyatı çok yüksek. Balıkçı arkadaşlar da haklı, maliyetler arttı. Ama hamsiyi 5 lira, 10 lira hatta zamanında 2 liraya yemeye alışmış nesil olarak 50 liralar 60 liralar bize pahalı geliyor. Umarım hamsinin fiyatı düşer ifadelerini kullandı.

HAMSİ AVCILIĞI DİBE VURDU, FİYATI 6 KAT ARTTI
HAMSİ AVCILIĞI DİBE VURDU, FİYATI 6 KAT ARTTI
HAMSİ AVCILIĞI DİBE VURDU, FİYATI 6 KAT ARTTI
HAMSİ AVCILIĞI DİBE VURDU, FİYATI 6 KAT ARTTI
HAMSİ AVCILIĞI DİBE VURDU, FİYATI 6 KAT ARTTI
HAMSİ AVCILIĞI DİBE VURDU, FİYATI 6 KAT ARTTI
HAMSİ AVCILIĞI DİBE VURDU, FİYATI 6 KAT ARTTI
HAMSİ AVCILIĞI DİBE VURDU, FİYATI 6 KAT ARTTI

Türk Lirası, Gürcistan, Karadeniz, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAMSİ AVCILIĞI DİBE VURDU, FİYATI 6 KAT ARTTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAMSİ AVCILIĞI DİBE VURDU, FİYATI 6 KAT ARTTI - Son Dakika
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