Hamsi avcılığı için kısmi durdurma kararı 7 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Hamsi avcılığı için kısmi durdurma kararı 7 Şubat'a kadar uzatıldı

27.01.2021 18:13
Hamsi avcılığı için kısmi durdurma kararı 7 Şubat'a kadar uzatıldı, System.String[]

İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmasına ilişkin kararın süresi 7 Şubat saat 00.00'a kadar uzatıldı.

İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmasına ilişkin kararın süresi 7 Şubat saat 00.00'a kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, ticari amaçlı hamsi avcılığını, 8 Ocak itibarıyla İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde durdurmuştu. Bu süre içinde Genel Müdürlük tarafından yürütülen araştırma, inceleme ve gözlemlerle başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu yeniden bir değerlendirme yapıldı.

Bu değerlendirmeye göre, hamsi avcılığına kısıtlama getirilen karasularda bulunan hamsi popülasyonunda iyileşme gözlenmiş olsa da halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun (9 cm) altında ve et veriminde sınırlı miktarda bir artış olduğu görüldü.

Bu nedenle, İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma kararının süresi 7 Şubat saat 00.00'a kadar uzatıldı.

Bu süre içinde kısıtlama bölgesindeki hamsiler, ekipler tarafından devamlı olarak takip edilerek, söz konusu karasularda iri bireylerden oluşan yeni hamsi sürülerinin girmesi durumunda getirilen kurallar yeniden değerlendirilecek.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kısıtlamanın bittiği 7 Şubat tarihinden balıkçılık sezon sonu olan 15 Nisan tarihine kadar denetim ve kontrollerimiz aralıksız devam edecek olup hiçbir surette 9 santimetrenin altında hamsi avı yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Av kısıtlaması getirilen bölgenin dışında özellikle Bulgaristan sınırımız İğne Ada açıkları ve Marmara'da yasal boy uzunluğunda ve yeterli et veriminde bulunan hamsiler avlanılabilecektir. Bakanlığımızca denizlerimizde av sırasında, avlanılan su ürünlerinin karaya çıkarıldıkları noktalarda, toptan ve perakende satış yerlerinde gerekli denetimler her zaman olduğu gibi bundan sonra da titizlikle yürütülecek, yasal boy limitinin altındaki balıkların avlanılmasına ve satışına kesinlikle müsaade edilmeyecektir."

İstanbul Boğazı, Karadeniz, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamsi avcılığı için kısmi durdurma kararı 7 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli Diego Perotti, 4 ay forma giyemeyecek G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasındaki buzlar eridi Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme IMF'den ekonomik toparlanma için "destek" vurgusu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Muhtar soğuğa meydan okudu! Karda üstünü çıkarıp çılgınca oynadı
Son Dakika: İstanbul'dan Rusya'ya giden kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu Son Dakika: İstanbul'dan Rusya'ya giden kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu         
18:24
Son Dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı Son Dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı         
17:52
Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında         
17:48
Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı         
17:13
MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti         
16:54
Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak         
16:42
Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder         
16:33
Galatasaray Ali Yavuz Kol'u Yukatel Denizlispor'a kiralık olarak gönderdi Galatasaray Ali Yavuz Kol'u Yukatel Denizlispor'a kiralık olarak gönderdi         
16:23
Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti         
15:32
Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı         
15:28
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı         
14:57
Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor         
14:35
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamı 14 milyar lira TFF Başkanı Nihat Özdemir: 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamı 14 milyar lira         
13:49
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 18:39:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamsi avcılığı için kısmi durdurma kararı 7 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei