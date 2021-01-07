Hamsi avcılığı kısmi olarak durduruldu - Son Dakika

Hamsi avcılığı kısmi olarak durduruldu

07.01.2021 18:43
Hamsi avcılığı kısmi olarak durduruldu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hamsi avcılığının 8-18 Ocak tarihleri arasında kısmi olarak durdurulduğu açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hamsi avcılığının 8-18 Ocak tarihleri arasında kısmi olarak durdurulduğu açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan gözlem ve denetimler ile araştırma kuruluşları tarafından yapılan izleme çalışmaları sonucunda, İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'de hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında artış olduğu ve et verimlerinin ise oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Özellikle bu yıl yaşanan çevresel ve iklimsel faktörlerin etkisine bağlı olarak gerçekleşen bu durum nedeniyle, gerek balığın avlanabilir yasal boy uzunluğuna, gerekse de balığın biyolojik yapısına uygun olmayan avcılık giderek artış göstermiştir. Sonuç olarak da mevcut avlanılan balıkların avlanma miktarlarında, değerlendirilmeyen ve pazara sunulmayan balık miktarlarındaki oran artışı devam etmektedir. Yaşanan bu durumun, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarına olumsuz etki edeceğinden, balıkçılık yönetimi açısından acil bir önlem alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Sektör paydaşlarımız, bilim insanları ve çok sayıda balıkçı ve balıkçılık örgütleri temsilcileriyle yapılan istişareler sonucunda, 'Hamsi Avcılığının' kısmi olarak durdurulması kararı alınmıştır" denildi.

10 gün süreyle durduruldu

Açıklamada, "İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de İstanbul ili Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda 8 Ocak 2021 saat 00.01'den itibaren 18 Ocak 2021 saat 00.00'a kadar 10 gün süreyle her türlü av aracıyla ticari amaçlı Hamsi Avcılığı'na izin verilmeyecektir. Bu süre içerisinde Bakanlığımızca yapılacak gözlem ve incelemeler neticesinde hamsi balıklarının biyolojisinde bir düzelme olmaması halinde, 10 ar günlük periyodlarla 20 gün daha hamsi avcılığı durdurulabilecektir. Marmara Denizinde ve İstanbul Boğazının Karadeniz girişinin batısındaki hamsi stoklarında balığın biyolojisi açısından bir olumsuzluk tespit edilmediği için buralarda bir durdurma söz konusu olmayacaktır. Halkımızın hamsi ihtiyacı, hamsi avcılığının serbest olduğu alanlardan yakalanan ve soğuk hava depolarında muhafaza edilen ürünlerle karşılanmaya devam edilecektir. Diğer taraftan istavrit, lüfer, mezgit, çaça gibi diğer türlerin avcılığında herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir.

Getirilen düzenlemelere uygun avlanmanın temini için, Bakanlık olarak denetimlere geçmişte olduğu gibi tüm imkanlar seferber edilerek devam edilecektir. Bunun için her türlü teknik ve altyapı önlemleri alınmıştır. Balıkçılarımızın yavru ve yeterli et verimliliğine sahip olmayan hamsileri avlamamaları, halkımızın da bu konuda gerekli duyarlılığı göstererek, 9 cm'den küçük hamsileri almamaları ve bu tür balık satışı yapanları, Tarım Orman İl/İlçe Müdürlüklerine veya Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri, su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesi bakımından önem taşımaktadır" ifadeler yer aldı. - ANKARA

Balıkçılık, İstanbul, Tarım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hamsi avcılığı kısmi olarak durduruldu - Son Dakika


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