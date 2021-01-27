Hamsi avcılığına kısmi durdurma 7 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığı av yasağı, 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yapılan gözlem ve denetimler ile araştırma kuruluşları tarafından yürütülen izleme çalışmaları sonucunda, avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun 9 cm altındaki bireylerin oranında artış olması ve et verimlerinin de oldukça düşük olması nedeniyle İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde her türlü av aracı ile hamsi avcılığı 08 Ocak 2021 tarihinden itibaren yasaklandığı hatırlatıldı.

Hamsi avı kısıtlamasının uygulandığı bölgede yapılan araştırma, inceleme ve gözlemler neticesinde ve başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı örgütleri ve sektörün diğer paydaşları ile birlikte hamsi avcılığına ilişkin hususta yeniden bir değerlendirme yapıldığı vurgulanarak şöyle denildi:

"Bu değerlendirmeye göre; 8 Ocak-28 Ocak 2021 tarihleri arasında hamsi avcılığına kısıtlama getirilen karasularımızda bulunan hamsi popülasyonunda iyileşme gözlenmiş olsa da halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında ve et veriminde sınırlı miktarda bir artış olduğu görülmüştür. Bu nedenle, gelecek yıllardaki hamsi avcılığının sürdürülebilir olarak yapılabilmesi ve hamsi stoklarının korunması amacıyla, İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan (41 15' 25.13" N - 29 2' 58.2" E ) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığı 7 Şubat 2021 tarihi 00.00 saatine kadar 10 gün süre ile durdurulmuştur.

Bu süre içerisinde kısıtlama bölgesindeki hamsiler, ekiplerimiz tarafından devamlı olarak takip edilerek, karasularımıza iri bireylerden oluşan yeni hamsi sürülerinin girmesi durumunda getirilen kurallar yeniden değerlendirilecektir.

Kısıtlamanın bittiği 7 Şubat tarihinden balıkçılık sezon sonu olan 15 Nisan tarihine kadar denetim ve kontrollerimiz aralıksız devam edecek olup hiçbir surette 9 santimin altında hamsi avı yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

Av kısıtlaması getirilen bölgenin dışında özellikle Bulgaristan sınırımız İğneada açıkları ve Marmara'da yasal boy uzunluğunda ve yeterli et veriminde bulunan hamsiler avlanılabilecektir.

Bakanlığımızca denizlerimizde av sırasında, avlanılan su ürünlerinin karaya çıkarıldıkları noktalarda, toptan ve perakende satış yerlerinde gerekli denetimler her zaman olduğu gibi bundan sonra da titizlikle yürütülecek, yasal boy limitinin altındaki balıkların avlanılmasına ve satışına kesinlikle müsaade edilmeyecektir."

(İHA)