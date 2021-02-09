Hamsi avı yasağı bitti ama balıkçılar hamsinin yolunu gözlüyor - Son Dakika

Hamsi avı yasağı bitti ama balıkçılar hamsinin yolunu gözlüyor

09.02.2021 13:03

Hamsi avı yasağı bitti ama balıkçılar hamsinin yolunu gözlüyor Hamsi avcılığı kısıtlamalarla devam ediyor Trabzon'da tezgahlarda hamsi pek görülmezken balıkçılar artık hamsiden umudunu kesmiş durumda Karadeniz'de hamsi avının 7 Şubat itibariyle serbest olmasının ardından denize açılan tekneler...

Hamsi avı yasağı bitti ama balıkçılar hamsinin yolunu gözlüyor

Hamsi avcılığı kısıtlamalarla devam ediyor

Trabzon'da tezgahlarda hamsi pek görülmezken balıkçılar artık hamsiden umudunu kesmiş durumda

TRABZON - Karadeniz'de hamsi avının 7 Şubat itibariyle serbest olmasının ardından denize açılan tekneler yine umduğunu bulamadı. Hamsi avı kısıtlamalarla devam ederken, ince avlanan hamsinin piyasaya sürülmesine izin verilmiyor.

Hamsinin olmayışı kendilerini olumsuz yönde etkilediğini belirten balıkçılar, hamsi olmayınca işlerinin tadı tuzu olmadığını söylüyor.

Trabzon Toptancı Balık Hali esnaflarından Mazlumoğlu Balıkçılık sahibi İsmail Mazlum, hamsi yasağının bitmesine rağmen yapılan kontrollerde hamsi boyutunun yeterli ölçüde olmadığından avlanamadığını söyledi. Mazlum "Uygun ölçüler olursa inşallah ilerleyen günlerde avcılık serbest olarak devam edecektir. Her teknede Tarım İl Müdürlüğünden sorumlu personel var. Çıkan tekne balık boyunu ölçüyor, ölçüler uygunsa piyasa girmesine müsaade ediliyor. Akşamki ölçülerde böyle bir uygunluk olmadığı için teknelerin avlanmasına müsaade edilmedi. Yani yasak o anki durumla alakalı. Dolayısıyla uygun boylarda av rastlarsa o zaman serbest bir problem yok. Yasak bitti ancak birazda hamsiye hasret gibi olacağı görülüyor. Şu an itibariyle mezgit, sargan, barbun, tirsi var. Bu balıklar Doğu Karadeniz'den ziyade daha çok Batı Karadeniz, Marmara'dan gelen balıklar. Bizim yerli balıklarımız bayağı az. Hamsi bizim baş tacımız olmazsa olmazımız. Diğer balıklarda var ancak hamsi olmayınca hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Kesinlikle yok. Bu sezon böyle az bir şekilde devam eder inşallah seneye diyorum" dedi.

Trabzon Balık Hali esnaflarından Emin Avcı da hamsinin yolunu gözlediklerini belirterek "Hamsinin yolunu gözlüyoruz ama yok. Zaten bundan sonra da olsa bir anlamı yok. Bu sene hamsi çok ince, yasak gelmesine rağmen yine ince. Tezgahlarımızda şuanda mezgit, sargan, barbun, kültür balıkları var. İstavrit bile yok. Orta mezgitler 40, irileri 50 TL. Barbun 40-50 TL. Sargan 40 TL. Çupra 45, levrek 55, somon 35 TL. Sezon yavaş yavaş kapanıyor artık. Zaten hamsi Şubat 15'nden sonra tüyleniyor pek lezzetli olmaz. Bu sene av sezonu bitti diyebiliriz" diye konuştu.

Öte yandan Trabzon Toptancı Balık Hali'ne bugün itibariyle hiç hamsi gelmezken, kıyı balıkçıların getirdiği mezgitler mezat usulüyle satışa sunuldu.

Hamsi avı yasağı bitti ama balıkçılar hamsinin yolunu gözlüyor
Hamsi avı yasağı bitti ama balıkçılar hamsinin yolunu gözlüyor
Hamsi avı yasağı bitti ama balıkçılar hamsinin yolunu gözlüyor
Hamsi avı yasağı bitti ama balıkçılar hamsinin yolunu gözlüyor

Türk Lirası, Balıkçılık, Karadeniz, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamsi avı yasağı bitti ama balıkçılar hamsinin yolunu gözlüyor - Son Dakika Ekonomi


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