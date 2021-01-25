Hamsi avı yasağı fiyatları 40 liraya kadar çıkardı - Son Dakika

Hamsi avı yasağı fiyatları 40 liraya kadar çıkardı

25.01.2021 15:12
Hamsi avı yasağı fiyatları 40 liraya kadar çıkardı, System.String[]

Bolu'da, hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olmasından dolayı getirilen av yasağı sonrasında fiyatlar 40 liraya kadar çıktı.

Bolu'da, hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olmasından dolayı getirilen av yasağı sonrasında fiyatlar 40 liraya kadar çıktı. Hamsi fiyatının yükselmesi sebebiyle rağbetin azaldığı hamsinin yerini diğer balıklar aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz'in ülkemiz karasularında bulunan hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış olmadığının tespit edilmesinin ardından 28 Ocak'a kadar küçük boy hamsilerin avlanmasını yasakladı. Bakanlık tarafından getirilen yasakla birlikte Bolu'da hamsinin kilosu zaman zaman 50 liraya kadar çıktı. Hamsi fiyatlarının 10 liraya kadar düştüğü zamanlarda tezgahların önünde vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklardan da eser kalmadı.

"1 AY ÖNCE 10 LİRAYA DÜŞMÜŞTÜ"

İhsaniye mahallesinde kurulan halk pazarında 40 yıldır balıkçılık yapan Hakan Yıldız, balık az çıktığı için fiyatların yükseldiğini belirterek, "Hamsi fiyatlarında yükselme var. Ufak hamsi 1 ay önce boldu. 10 liraya kadar fiyat düşmüştü. Fakat bakanlık 28 Ocak'a kadar ufak hamsiyi tutmayı yasakladı. Şuanda iri hamsiye izin var. Hamsiye de mevsimi olduğu için talep var. Balık da az çıktığı için fiyat yükseldi. Fiyatlar 30 lira ile 45 lira arasında oynuyor. 50 liraya kadar çıktığı gün de oluyor. Vatandaşın talebi ister istemez düşük. Vatandaşın mali durumu çok iyi değil. Talep var ama maddi durumdan dolayı vatandaş zorlanıyor. Onları da anlıyoruz. Bu şartlar bizim için de onlar için de zor" dedi.

"İZİN VERİLİRSE YİNE 15 LİRAYA KADAR DÜŞER"

Hamsinin balık tezgahlarının vazgeçilmezi olduğunu ve yasağın kalkmasıyla birlikte fiyatların 15 liraya kadar düşebileceğini söyleyen Yıldız, "Mevsim itibariyle hamsi vazgeçilmezdir. Hamsi balığı bu tezgahın temel direğidir. Diğer balıkları da satıyoruz. Barbun güzel bu aralar. Mezgit fena değil ama tezgahın temel direği hamsi. Hamsi olmayınca bizim de vatandaşın da boynu bükülüyor. Fiyatlar hamsi harici çok yüksek değil aslında. Mezgit ve barbun 25 liradan satılıyor. İstavritin büyük boyu 35 lira. Yasak ayın 28'inde sona erecek. Bakanlık 28'inden sonra müsaade verirse ve balık da buradan kaçmadan tutulabilirse fiyatlar yine 15-20 liralara ineceğini tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

(Faruk Çidem/İHA)

Av Yasağı, Karadeniz, Ocak, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hamsi avı yasağı fiyatları 40 liraya kadar çıkardı - Son Dakika


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